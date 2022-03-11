/684835/تداول-16-سفينة-حاويات-وبضائع-عامة-بموانئ-بورسعيد

أكد المركز الإعلامي لمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول و خروج 16 سفينة.

دوت الخليج

وأوضح المركز، في بيان له اليوم، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول سفينتي حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 5 سفن، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينة بضائع عامة ومتواجد علي الأرصفه سفينة حاويات وسفينتي بضائع عامة.

وأكد علي أنه يتم التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

اقتصادية قناة السويس والصندوق السيادي تعقدان ورشة عمل للتعاون مع ميرسك العالمية في إنتاج الوقود الأخضر

هذا و التقي المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفدًا من شركة A.P.Moller-Maersk -ميرسك الدنماركية- برئاسة مورتن كريستنسن نائب رئيس الشركة ومسئول مشروعات نزع الكربون، بحضور ممثلين عن صندوق مصر السيادي لبحث سبل التعاون في تنفيذ مشروعات إنتاج الوقود الأخضر واستخدام الميثانول والأمونيا الخضراء.

ويأتي ذلك في إطار استهداف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمشروعات الطاقة النظيفة في استراتيجيتها 2020/2025 والتي تعمل على تنفيذها بالترامن مع استضافة مصر لقمة المناخ cop27 في نوفمبر المقبل، حيث عقدت ورشة عمل على مدار 3 أيام لمناقشة آليات تنفيذ مثل هذه المشروعات داخل المنطقة الاقتصادية وخاصة في قطاع تموين السفن.

وأكد زكي، أن إنتاج الوقود الأخضر هو قطاع مستهدف للمنطقة الاقتصادية سواء من خلال موانئها أو مناطقها الصناعية التابعة، مشيراً إلى تميز المنطقة الاقتصادية عن مثيلاتها في تواجد المناطق المتكاملة بالسخنة وشرق بورسعيد، والتي تضم الميناء ومنطقة لوجستية ملحقة به ومنطقة صناعية، وهو ما يعطيها الأفضلية لاستقبال هذه النوعية من المشروعات، ما يدفع الشركات الراغبة في الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة للاستفادة من تلك الخدمات المتكاملة.