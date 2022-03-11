/684846/قائمة-مسلسلات-قنوات-الحياة-في-شهر-رمضان-2022-ما-بين-15-و-30-حلقة

أيام قليلة تفصلنا عن حلول الماراثون الرمضاني 2022، لذا بدأت القنوات في إعلان قائمة المسلسلات المقرر عرضها حصريًا على شاشتها، ومن بين هذه القنوات قناة «الحياة» التي تضم خريطتها 6 مسلسلات تتنوع ما بين الكوميدي والاجتماعي وغيرها.

وفي هذا الصدد، يرصد لكم موقع دوت الخليج خريطة مسلسلات قناة «الحياة».

مسلسل «جزيرة غمام»

مسلسل «جزيرة غمام»، بطولة الفنانة مي عزالدين، طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، عبد العزيز مخيون، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، وفاء عامر والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى.

وتدور أحداث قصة مسلسل جزيرة غمام، داخل صعيد مصر في عشرينيات القرن الماضي، حول عائلة «شافع»، التي تضم ثلاثة أبناء وفتاة تدعى سندس، وتحدث جريمة قتل يتورط فيها الابن الأكبر بقتل شقيقه الأصغر وذلك بتحريض من الأخ الأوسط.

وتتصاعد الأحداث في إطار من التشويق والدراما وتتوالى المفاجآت الصادمة خصوصًا مع ظهور القتيل وأنه لم يمت من الأساس، ويظهر في أماكن أخرى، ويهرب القاتل لتبدأ رحلته من خلال حكاية تتضمن قصة في إطار من المفارقات الغريبة والمغامرات المثيرة.

مسلسل «ملف سري»

يدور حول عام 2013 والأحداث التي وقعت في مصر في هذا الوقت ومقارنة بما يحدث فيها حاليا من تنمية ومناقشة فساد رجال الأعمال المختلفين في هذه الفترة الزمنية.

ويناقش المسلسل الفساد الذي كان موجودًا في مصر في عام 2013 في الإعلام والشرطة والقضاء ومحاولة جامعة الإخوان السيطرة على المؤسسات المختلفة في مصر وكيفية التصدي لهذه الأمور الخطيرة من قبل مختلف الجهات.

مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، إخراج حسن البلاسى، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

مسلسل «دايمًا عامر»

يشارك في بطولة مسلسل دايما عامر برفقة مصطفى شعبان، كل من: «لبلبة، عمرو عبد الجليل، ميرنا نور الدين، صلاح عبد الله، كريم عفيفي، رحاب الجمل، محمد ثروت،أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت»، والمسلسل من تأليف ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح، ومن إخراج مجدي الهواري.

وتدور أحداث المسلسل حول مشاكل التعليم التي عانت منها مصر خلال الفترة الماضية، حيث يقوم مصطفى شعبان بدور مشرف اجتماعي يدعى «عامر»، بينما تجسد لبلبة دور مديرة مدرسة تدعى «زهرة».

مسلسل «يوتيرن»

مسلسل «يوتيرن» بطولة ريهام حجاج، توفيق عبدالحميد، كريم قاسم، عبير صبري، صفاء الطوخي، محمد كيلاني، محمود حافظ، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، ومن المنتظر أن يجرى عرضه على قنوات « on، الحياة، cbc، المحور، القناة الأولى المصرية».

وتدور أحداث المسلسل حول يارا الكردي التي تجسد دورها الفنانة ريهام حجاج، وتعمل كضابط بحري وتضطر إلى ترك عملها بأمر من زوجها الذي يجعلها تنعزل عن كل العالم بسبب غيرته الشديدة عليها، وتتعرض إلى حادث مفاجيء يكون السبب في انقلاب حياتها رأسا على عقب.

مسلسل «في بيتنا روبوت 2»

وتدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل«في بيتنا روبوت»، حول ظهور مهندس منافس جديد لـ«يوسف» ويلعب دوره الفنان هشام جمال، يمتلك شركة منافسة وروبوت يتميز بالقوة، ويدعى «متين»، وتدور بينهما العديد من المسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدارالحلقات.

ويتلقى «يوسف» و«سارة» وتجسد دورها الفنانة ليلى زاهر، مفاجأة سارة بانتظارهما أول مولود لهما، وتبدأ الأحداث في التصاعد بسبب معاناة الزوجان من المشاكل الأسرية خلال فترة الحمل.

ويشارك في بطولة المسلسل الذي سيعرض في دراما رمضان 2022، هشام جمال، ليلى زاهر،عمرو وهبة، شيماء سيف، دنيا ماهر، سليمان عيد، شيرين، دنيا ماهر، أوس أوس، ناهد السباعي، هشام ماجد، طه دسوقي، حسين نصار، هنادي مهنا، إيمي الجندي، أحمد زاهر، إسلام إبراهيم وهو من تأليف أحمد محي، ومحمد المحمدي، ومن إخراج هشام جمال.

مسلسل «دوبامين»

«دوبامين» تأليف محمد جلال، إخراج رؤوف عبدالعزيز، ويشارك في بطولته ريم مصطفى، محمد كيلاني، بسنت شوقي، مروان يونس، باسل الزارو، تيام مصطفى قمر، إسراء رخا.

وتدور أحداثه في 15 حلقة فقط من 16 إلى 30 رمضان