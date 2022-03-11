نشرة أخبار الفن: الموت يفجع الفنانة بثينة رشوان.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يوجه رسالة قاسية لمنى الشاذلي.. فاطمة كشري تكشف مساندة هنيدي لها

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شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة الموافق 11 من شهر مارس الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث المأساوية التي سيرصدها لكم موقع دوت الخليجخلال السطور التالية.

حسين فهمي يرد على تصريحات محمد رمضان الاخيرة

حرص الفنان حسين فهمي على الرد على تصريحات محمد رمضان الاخيرة، والتي كان يسخر بها من تصريحاته عنه، بشأن تباهي محمد رمضان بطائرته وسياراته الفاخرة، فأعاد نشر فيديو محمد رمضان وعلق عليه: «بتمنى النجاح والتوفيق، وعلى فكرة يا واد يا تقيل دي علامة مسجلة باسمي من زمان».

وفاة شقيقة الفنانة بثينة رشوان

رحلت عن عالمنا اليوم الجمعة، شقيقة الفنانة القديرة بثينة رشوان بسكل مفاجيء أدى إلى إلغاء مسرحيتها وجاء ذلك على الصفحة الرسمية للفنان خالد عبد الحميد بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إذ كتب: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت شقيقة الفنانة بثينة رشوان وإلغاء عرض (في انتظار بابا)، الليلة الجمعة على المسرح القومي، للفقيدة الرحمة وللأهل الصبر والسلوان».

نجل عبد الرحمن أبو يوجه رسالة قاسية لمنى الشاذلي

تحدث أحمد أبو زهرة نجل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، عن طريقة تقديم منى الشاذلي له في الحلقة التي من المقرر أن تذاع اليوم، منتقدا عدم سؤاله عن الطريقة التي يرغب بها، فقال: «سعدت باستضافتي في برنامج مع منى الشاذلي اللي حيتذاع النهاردة بليل.. متعود في اللقاءات التليفزيونية أو الحوارات الصحفية إنهم يسألوني عن إزاي يتم تقديمي، بس للأسف ده محصلش».

وتابع: «عادة أنا مش بحب حد يقولي كلمة دكتور، رغم أنه في المجال بتاعنا.. الكلمة دي بتطلق على كل اللي أخدوا شهادات في الخارج بتخصص العزف، حتى أقل بكثيرعن الشهادات اللي أنا حصلت عليها، ولكن في النهاية أُفضل أن أنتسب إلى صفة الموسيقي أو الموسيقار أو عازف البيانو، ومع ذلك أتمنى تتفرجوا على الحلقة، وتستمتعوا بعزف د.مريم أبو زهرة فيها».

فاطمة كشري تكشف مساعدة هنيدي لها

صرحت الفنانة فاطمة كشري في تصريح خاص لموقع "دوت الخليج" إن الفنان محمد هنيدي سيساعدها لأداء مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، موضحة أن الفنان محمد هنيدي تواصل معها للاطمئنان على حالتها الصحية بعد الأزمة التي مرت بها مؤخرًا، وتم نقلها إلى المستشفى.