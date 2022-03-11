للحد من المخالفات المرورية.. استحداث منظومة كاميرات بمنازل كباري شرق القاهرة

بالنسبة لتداول أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تعليق طالب خلاله صاحب الحساب ضرورة وضع كاميرات مُراقبة أعلى مطالع ومنازل الكبارى بمدينة نصر بالقاهرة ، لرصد حركة سير سيارات "النقل الجماعى والأجرة" بدعوى توقف قائديها بتلك المناطق لتحميل الركاب مما يتسبب فى إعاقة الحركة المرورية وحوادث الطريق. بالفحص تبين إضطلاع الأجهزة الأمنية بإستحداث منظومة كاميرات عالية التقنية تم تركيبها بمنازل عدد من الكبارى بنطاق شرق القاهرة لرصد المخالفات المرورية المختلفة ومن بينها توقف المركبات بمنازل ومطالع الكبارى، وكان لتك المنظومة أثارها الإيجابى فى الحد من المخالفات فى تلك المناطق وخاصة بمنازل ومطالع الكبارى.

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