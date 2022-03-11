وكيل محمد صلاح يثير الغموض حول التجديد مع ليفربول بعد تصريح كلوب

وأكد موقع ليفربول إيكو أن رامي عباس سخر من تصريحات المدرب الألماني، وقام بالتغريد بسبعة رموز تعبيرية ضاحكة بعد فترة قصيرة جدا من تصريحات كلوب.

كلوب تحدث فى مؤتمر صحفي عُقد اليوم قبل مباراة ليفربول وبرايتون غدا عن تمديد عقد محمد صلاح قائلا، "يتوقع صلاح أن يكون هذا النادى طموحا، لا يمكننا أن نفعل أكثر من ذلك بكثير، إنه قراره، كل شيء على ما يرام من وجهة نظري ولم يحدث أي شيء آخر لا بالتوقيع أو رفض التجديد، علينا فقط الانتظار ولا داعي للاندفاع".

وأضاف كلوب، "محمد صلاح يتوقع بالتأكيد أن يكون ليفربول طموحًا، لقد كُنا ونحن كذلك، فى الوقت الحالي إنه قراره، والنادى فعل ما بوسعه الفترة الماضية، إن كل شيء بخير".

ويحل فريق ليفربول المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح ضيفا ثقيلا على برايتون غدا السبت، على ملعب "فالمر"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2021-22.

وسلط ليفربول إيكو الضوء على تغريدة رامي عباس بعنوان " وكيل محمد صلاح يرسل تغريدة غامضة بعد تعليقات يورجن كلوب على عقد ليفربول "

ويمتلك محمد صلاح عقدًا مع ليفربول، ينتهي بعد عام ونصف، في 30 يونيو 2023، والدولي المصري لم يتوصل إلى اتفاق حتى الآن بشأن التوقيع على عقد جديد مع الريدز ويبدوا ان الأمر لازال محل خلاف بين إدارة النادي والنجم المصري