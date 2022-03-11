ضمن «حياة كريمة».. الكشف على أكثر من 1350 مواطنا بقافلة مجانية فى بنى سويف

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة،وتنفذها مديرية الصحة،والتى تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا





وأشار محافظ بنى سويف إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ للتقرير، الذى أعده الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية على مدار الأربعاء والخميس الماضيين بقرية كوم أبوراضى مركز الواسطى، مكونة من 8عيادات فى7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الصدر الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة ) وضمن إجراءات وقائية مشددة،حيث تم الكشف على 1359 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان،معمل دم 59، معمل طفيليات 29، حالات الأشعة 5، استصدار 15 قرارا نفقة دولة وتحويل عدد 4 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج

كما تضمنت القافلة عقد ندوات تثقيف صحى لـ100 مواطن،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدى الفيروسى، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزاالطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غيرالمعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 101مواطنا

أشار وكيل الصحة إلى الدعم النوعى الذى تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتى ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسؤول الإمداد الطبى، وطه كمال حجاج المسؤول المالى والإدارى، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، الأستاذ أحمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.