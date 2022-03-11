حياة كريمة.. الكشف على 680 مواطنا ضمن قافلة طبية فى قنا

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة قنا، قافلة طبية مجانية بقرية القصر التابعة لمركز نجع حمادى ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية.





يأتى ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا، والتى أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 680 مواطنا.

وأوضح محافظ قنا، أشرف الداودى، فى بيان اليوم الجمعة، أن القافلة نجحت فى الكشف على 6 تخصصات طبية بواقع "239 حالة طب أطفال، 229 حالة أمراض باطنة، 95 حالة جراحة عامة، 73 حالة أمراض نساء وتوليد، 44 حالة تنظيم أسرة"، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 103 حالات، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتى انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

ومن جانبه، قال الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم أيضًا بخدمات التوعية، وجرى عقد ندوتين لتوعية الأهالى بالصحة الإنجابية وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بمواجهة فيروس كورونا، وحضرهما 92 مواطنا وسط تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى.