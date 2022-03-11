إزالة 489 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة فى بنى سويف

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتورمحمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، عن إزالة 143 حالة تعد بمراكز الواسطى والفنش وناصر منها 44 حالة على مساحة فدان و15 قيراطاً و99 حالة على مساحة 8389 مترا، ليصل بذلك إجمالى ما تم تنفيذه "خلال الأسبوع الأول للمرحلة الثالثة ضمن الموجة الـ 19 لإزالة التعديات إلى إزالة 489 حالة تعدٍ.





يأتى ذلك فى ظل تنسيق تام بين جميع الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، بحسب البرنامج الزمنى الذى تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية. وذكرت المحافظة فى بيانه، اليوم الجمعة، أنه جاء ذلك بعد استعراض المحافظ لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة لمتابعة سير العمل فى حملات المرحلة الثالثة ضمن الموجة الــ19 لإزالة التعديات التى بدأت 6 مارس الجارى، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف. وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالجدول الزمنى لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدى مجددًا على الأراضى المستردة، وتحديدًا أيام العطلات والإجازات الرسمية،مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة للتعديات مع إزالة أى معوقات تواجه حملات إزالة المخالفات وأعمال التنفيذ.

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