إحباط تهريب كريمات بشرة بجمارك منفذ قسطل البرى (صور) 

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وقالت الجمارك فى بيانها، اليوم الجمعة، إنه بناءً على مذكرة اشتباه مقدمة من الرائد إسلام حرز الله رئيس وحدة البحث الجنائى، ومصطفى عويس مسؤول الأمن الجمركى بالاشتباه فى قيام "م.ص" سودانى الجنسية بتهريب كمية من عبوات الكريمات حال سفره إلى السودان.
وأمر خالد أحمد عيسى، مدير الجمرك، بتشكيل لجنة ضمت إكرامى عبدالراضى، وأحمد محمود مصطفى مأمورى الحركة لتفتيش الراكب وأمتعه الشخصية، فتبين وجود 198 لفة بكل منها 12 عبوة بإجمالى 2376 عبوة كريم ميلانوفرى لتفتيح البشرة مخبأة داخل كراتين الفاكهة.
وقرر أحمد مصطفى، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 1 لسنة 2022 وقام بتحرير المحضر أحمد جميعى.
يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، وأشرف زيتون مدير عام الإدارة العامة للخدمات الأمنية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية كافة، وإحباط كل محاولات التهرب الجمركى.
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