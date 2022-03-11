غدا.. قطع مياه الشرب عن عدة مناطق فى الفيوم لمدة 10 ساعات

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الفيوم، قطع مياه الشرب لمدة 10 ساعات متواصلة عن مدينة الفيوم فى منطقة الشيخة شفا وحى الجون ومنشأة البكرى، مركز الفيوم ومناطق الصعيدى وبهنس وإبجيج ومنشأة بغداد والحادقة ومصنع الغزل.





ومن المقرر قطع المياه بدءا من الثانية صباح غد السبت حتى الساعة الثانية ظهر نفس اليوم نظرا لأعمال تحويل المرافق للصرف الصحى بشارع بطل السلام بميدان الحواتم بمدينة الفيوم لخط مياه قطر "450 زهر". وذكرت الشركة، فى بيان اليوم الجمعة، أنه على المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياة خلال فترات الانقطاع، كما ستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه الشرب النقية المتنقلة المجانية للمناطق المتأثرة خلال أعمال الصيانة وذلك من خلال طلبها عن طريق الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.

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