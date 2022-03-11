/684832/اقبال-ضعيف-على-انتخابات-المهندسين-فى-أسيوط-لحسم-مقعد-النقيب-العام

تستأنف اليوم انتخابات المهندسين وسط اقبال ضعيف جدا من الناخبين الذين يدلون بأصواتهم لمقعد النقيب العام والذي يتنافس عليه المهندس هاني ضاحي والمهندس طارق النبرلوي. وبدأت عمليت الاقتراع في العاشرة من صباح اليوم باللجان السبع وهي لجنة ١و٢ كهرباء لجنة ٣ ميكانيكا لجنة ٤و٥ مدني لجنة ٦ عمارة لجنة ٧ غزل وتعدين وكيمياء.

ويشرف علي العملية الانتخابية المستشار خالد محمد محمود بخيت رئيس اللجنة العامة والمستشار مصطفي محفوظ عبد الحق اللجنة العامة والمستشار محمد محمد مرسي محمد مشرف علي اللجان ورئيس لجنة الانتخابات بالنقابة الفرعية المهندس عبد العاطي فتح الله عليوة. الجدير بالذكر ان انتخابات الجولة الثانية لنقابة المهندسين الفرعية فاز بها المهندس اسامة محمد أنور علي مقعد نقيب المهندسين باسيوط.

15 مارس موعد افتتاح معارض أهلا رمضان فى أسيوط

كشف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن الانتهاء من كافة الاستعدادات والاجتماعات التنسيقية لاستقبال شهر رمضان المبارك وفتح منافذ وشوادر لبيع المواد الغذائية واللحوم ومستلزمات الشهر الكريم بقرى ومراكز المحافظة ابتداءًا من 15 مارس الجاري وبخاصة معارض "أهلا رمضان" بالتعاون مع رؤساء المراكز والأحياء ومديرية التموين والغرفة التجارية المصرية والقوات المسلحة ومديرية الأمن .

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه المحافظ بحضور القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز بالمحافظة في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر مضان المبارك وتوفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة لمحاربة الغش التجارى ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة إرتفاع الأسعار وتفعيلاً للمشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني والأحزاب وتنفيذًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة للاستعداد لشهر رمضان .

واستعرض محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – خطة مديرية التموين وجهاز تنمية المشروعات والتضامن الاجتماعي لفتح معارض ومنافذ وشوادر لتوفير وبيع المواد الغذائية واللحوم ومستلزمات شهر رمضان بأسعار مخفضة وبخاصة معارض "أهلا رمضان" لتصبح يوم 15 مارس الجاري بدلًا من يوم 24 مارس وذلك حتى يتوافر لدى المواطنين مختلف أنواع السلع بأسعار مخفضة وليتمتعوا بالعروض المميزة التي تتخللها تلك المعارض والتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وجودتها استعدادًا لشهر رمضان المبارك وسد احتياجات المواطنين فضلًا عن التنسيق مع إدارة المرور ورؤساء المراكز لاختيار أماكن تلك المعارض لمنع الزحام والتكدس المرورى بالأسواق بالإضافة إلى التوسع في فتح منافذ أمان التابعة لمديرية أمن أسيوط