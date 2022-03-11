/684824/الموت-يفجع-الفنانة-بثينة-رشوان-في-شقيقتها-وإلغاء-العرض-الخاص-لمسرحيتها

رحلت عن عالمنا اليوم الجمعة، شقيقة الفنانة القديرة بثينة رشوان بسكل مفاجيء أدى إلى إلغاء مسرحيتها وجاء ذلك على الصفحة الرسمية للفنان خالد عبد الحميد بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

دوت الخليج يرصد وفاة شقيقة الفنانة بثينة رشوان وتفاصيل إلغاء العرض الخاص لمسرحيتها

ومن جانبه كتب خالد عبد الحميد عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت شقيقة الفنانة بثينة رشوان وإلغاء عرض (في انتظار بابا)، الليلة الجمعة على المسرح القومي، للفقيدة الرحمة وللأهل الصبر والسلوان».

عزاء شقيقة بثينة رشوان

وأوضح أن العزاء سيقام اليوم الجمعة بمنطقة التجمع الخامس، عقب صلاة المغرب، وكانت الوفاة سببًا في إلغاء عرض مسرحيتها الجديدة التي تحمل اسم “في انتظار بابا”.

ويشارك الفنانة بثينة رشوان، في بطولة مسرحيتها الجديدة التي تحمل اسم في انتظار بابا، عدد من النجوم مثل سماح أنور، وسميحة عبد الهادي والنجم أحمد سلامة وآخرين والمسرحية من إنتاج البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار، كما تقدمه فرقة المسرح القومي التي يرأسها الفنان إيهاب فهمي.

ومن ناحية أخرى كانت الفنانة بثينة رشوان تصدرت محرك البحث الأشهر جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب غيابها لمدة 9 سنوات عن الوسط الفني.

تصريحات بثينة رشوان

وبعدها عادت في لقاء تلفزيوني لها ببرنامج كلام الناس الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز ويذاع عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية، كشفت خلاله سر ابتعادها عن لمدة تسعة سنوات.

وأوضحت بثينة رشوان في تصريحاتها التي أثارت ضجة كبيرة عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية أنها اتجهت إلى الأعمال الخاصة والتجارة وصناعة الأحذية، لافتة إلى اشتياقها للجمهور، وأنها تشعر بالتقصير في حق نفسها، لأكثر من تسعة سنوات غياب عن الوسط الفني، كما لا تعرف سبب غيابها.

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بثينة رشوان تريند جوجل

وتحدثت الفنانة بثينة رشوان أيضًا عن مواصفات زوجها المقبل قائلة: " يحبني باخلاص ويخاف علي وان يكون بيننا ثقة ويحتويني ، مؤكدة أنا بطبيعتي لا اقصر في شيء”.