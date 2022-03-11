/684830/موسيماني-يستعرض-دوافع-الأهلي-بالفوز-على-صن-داونز-بقمة-أوروبا

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، أن الفريق لديه دوافع كبيرة ويعيش حالة تركيز عالية في مواجهة صن داونز التي تقام غدا السبت في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أنه يعرف الجهاز الفني لفريق صن داونز ويحترمه بشدة، وهذا جزء من طبيعة كرة القدم والتنافس المستمر، مشيرا إلى أنه يدخل المباراة بحثا عن الفوز للأهلي وليس لإثبات قدراته كمدير فني.

تدريب النادي الأهلي

وأشار موسيماني إلى أن تدريب الفرق الكبيرة مثل الأهلي وصن داونز يضع المدير الفني تحت ضغوط مستمرة ولا مجال للخسارة، وكأن خسارة أي لقاء تعني الهبوط للدرجة الثانية، وأنه توج مع الأهلي بلقبين لبطولة إفريقيا ويسعى بكل قوة نحو اللقب الثالث على التوالي، وصن داونز أيضا لديه دوافع الفوز بعد غيابه عن التتويج منذ ٧ سنوات.

وألمح إلى أنه يتقبل هذه الضغوط بشكل طبيعي، في ظل عمله مع فريق كبير بحجم الأهلي وأضاف: "الكل شاهد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا والدوافع التي خرجت بالمباراة إلى هذه النتيجة، وهذا حال كرة القدم في كل مكان".

مباريات الأهلي تحت ضغط

وأشار موسيماني إلى أن الأهلي لعب مباراة كبيرة في لقاء الذهاب بالقاهرة، وحصل على العديد من الفرص للتسجيل، لكنه لم يوفق، بينما استغل صن داونز الفرصة وسجل هدف اللقاء.

وأكد أنه لا يوجد سبب محدد للخسارة، وإنما هناك أمور مثل الإجهاد وغياب التركيز وعدم التوفيق في اللمسة الأخيرة.

متاعب الأهلي قبل لقاء صن داونز

وقال موسيماني إن الأهلي سيخوض اللقاء في ظل ضغط المباريات في إفريقيا والدوري ثم رحلة طيران شاقة عقب مباراة بيراميدز، وأن صن داونز حصل قبل مباراة الذهاب على وقت كافٍ من الإعداد، مشيرا إلى أن نادي كايزر تشيفز الذي استضاف المران أمس نجح في توفير إمكانات مميزة، وأنه سعيد بالعلاقة التي تجمع الناديين على الرغم من التنافس بينهما في بطولة إفريقيا.

وأكمل: "سنخوض المباراة بتركيز شديد ودون اندفاع، لدينا دوافع كبيرة، ونحن هنا من أجل الفوز فقط، لتعويض النقاط التي خسرناها خاصة في ملعبنا، الأهلي المرشح الأبرز دائما، لذلك الضغوط على صن داونز وليس على الأهلي".