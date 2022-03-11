لإتاحة فرص عمل للشباب..إسكان الشيوخ تناقش اقتراح النائب محمد البنا بشأن إقامة ممشى على فرع رشيد

/684827/لإتاحة-فرص-عمل-للشبابإسكان-الشيوخ-تناقش-اقتراح-النائب-محمد-البنا-بشأن-إقامة-ممشى-على-فرع-رشيد

تعقد لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد محمد سعيد، اجتماعا الأحد المقبل ،لمناقشة الإقتراح برغبة المقـدم من النائب محمد البنا بشأن بحث كيفية إقامة ممشى على فرع رشيد وتوسعة شارع البحر المواجه لمدينة المحمودية بمحافظة البحيرة لتنشيط التجارة وإتاحة فرص عمل للشباب.

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كما تناقش اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد البنا بشأن أهمية تشغيل الطريق الصحراوى الغربى المتفرع من طريق سفاجا قنا والذى يصل إلى الأقصر.

قانون التأمين الموحد

هذا و تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأحد المقبل، استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة عن مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد.

حددت اللجنة فى تقريرها أسباب حتمت صدور قانون جديد يحل محل تشريعات التأمين الحالية، وتمثلت الأسباب فيما يلى:

- معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشریعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.

- ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين.

- القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.

- وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.

- بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل.

- الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.

- إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.

- ضرورة التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.

- تعزيز أدوات حماية المتعاملين من حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير.

- تسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية.

- خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية.

- تحقيق الشمول التأميني.

- تسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر.

- خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.

- الوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر.

- بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعيا لدعم التأمين الصحي الشامل.