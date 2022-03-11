/684826/مسلسل-الهام-شاهين-رمضان-2022-يثير-جدل-الجمهور-قبل-عرضه

أثار مسلسل الفنانة إلهام شاهين في رمضان 2022، الجدل في الأيام القليلة الماضية، خاصة بعدما طرحت الشركة المنتجة للعمل البوستر الرسمي والذي ظهر به الأبطال بزي الإرهاب الذي لطالما عكسته الدراما في شكل واحد، من فتيات منتقبات ورجال بلحية طويلة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل إلهام شاهين في رمضان 2022

يأتي مسلسل إلهام شاهين في رمضان 2022 تحت اسم «بطلوع الروح»، وأحدث العمل ضجة عريمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فخرج فئة كبيرة من الجمهور مطالبين بمقاطعة مسلسل إلهام شاهين في رمضان 2022.

مسلسل إلهام شاهين في رمضان 2022

واتهم رواد السوشيال ميديا مسلسل إلهام شاهين في رمضان 2022، بمحاولة أبطال العمل إفساد الدين الاسلامي، وربط فكرة الحجاب واللحية بالإرهاب كالعديد من الأعمال الفنية التي تعرض في الدراما المصرية، وبدأ الهجوم يزداد بعد طرح بوسترات العمل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مؤكدين على سقوطه من قبل مشاهدته.

قنوات عرض مسلسل إلهام شاهين في رمضان 2022

وعلى نحو اخر، البعض يترقب طرح مسلسل إلهام شاهين في رمضان 2022، والذي يحمل اسم «بطلوع الروح»، ليكشفوا هل كان يستحق المسلسل كل هذه الضجة المثارة عليه أم لا، ويعرض مسلسل إلهام شاهين في رمضان 2022 على قناة mbc مصر، ويخوض بطولته كلا من الفنانة إلهام شاهين، منة شلبي، أحمد السعدني، محمد حاتم، عادل كرم، كما يعرض بدون إعلانات على منصة شاهد الالكترونية.

إلهام شاهين تدفع عن مسلسلها في رمضان 2022

جدير بالذكر، أنه خرجت الفنانة إلهام شاهين لتدافع بكل قوتها عن الجدل المثار حول مسلسلها في رمضان 2022، فقالت في تصريحات تليفزيونية: «مسلسل بطلوع الروح سياسي اجتماعي، وفيه أكشن ومشاهد حربية فهو عمل شامل ومتنوع، هدفه تصحيح الأفكار المغلوطة للعقول الظلامية، واحنا هنصحح الكثير من الأفكار، وهنلقي الضوء على الشخصيات التي بيصفها البعض بـ المتاجرة بالدين، لكن أنا بصفها بأنها بيتفهم الدين غلط».

وتابعت: «الدين الإسلامي جميل، وكل الأديان عموما، وربنا خلق الأديان عشان تعلمنا الأخلاق والتسامح والحب والتعايش معا ومع الآخر، والأديان شيء جميل في حياتنا وبتخلق لينا حياة محترمة وجميلة تحكمها مباديء وقيم، ومش بتدعونا إلى العنف أو أننا نكون ضد الآخرين، الأديان فيها التسامح والحب والخير».