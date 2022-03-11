فاطمة كشري لـ دوت الخليج : "محمد هنيدي ساعدني كي أذهب للعمرة"

/684823/فاطمة-كشري-لـ-تحيا-مصر--محمد-هنيدي-ساعدني-كي-أذهب-للعمرة

انتشرت عدة أنباء وأخبار خلال الساعات الماضية حول تواصل الفنان محمد هنيدي مع فاطمة كشري لمساعدتها في تأدية مناسك العمرة.

دوت الخليج يكشف حقيقة تواصل هنيدي مع فاطمة كشري

هنيدي وفاطمة شكري

قالت فاطمة كشري في تصريح خاص لموقع "دوت الخليج" إن الفنان محمد هنيدي سيساعدها لأداء مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت أن الفنان محمد هنيدي تواصل معها للاطمئنان على حالتها الصحية بعد الأزمة التي مرت بها مؤخرًا، وتم نقلها إلى المستشفى.

الرئيس السيسي وفاطمة كشري

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالاهتمام بحالتها وعلاجها على نفقة الدولة، وكانت في شهر يونيو الماضي أجرت عملية حيث كانت حالتها الصحية غير مستقرة وأخذت تطلب الدعاء من الجميع.

وفي ذلك الوقت تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من صور فاطمة كشري في المستشفى وهي على السرير بعد إجرائها عملية جراحية بسبب أزمتها والوعكة الصحية التي مرت بها .

ويذكر أنه في شهر مارس العام الماضي كانت قد خضعت فاطمة كشري لعملية الفتاق و لبروتوكول علاج، وكانت أكدتها في تصريحات لها وقتها أن الفنان إبراهيم عمران دائم التواصل معها طول الوقت .

معلومات عن فاطمة كشري

ويشار أن فاطمة كشري تعد واحدة من الكومبارسات الشهيرة في السينما والدراما المصرية كما أنها تتميز بخفة الظل وهو ما جعلها الأكثر شهرة فى عالم الكومبارسات.

ونرى في الأفلام والأعمال الدرامية استعانة نجوم الكوميديا الكبار بها في أفلامهم حيث لها شعبية كبيرة بين الجمهور والمشاهدين ورصيدها الفني مليء بالأعمال المهمة.

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ومالا يعرفه الكثيرين أنها كانت قد دخلت مجال الفن عن طريق الصدفة، وذلك عندما كانت ذاهبة لشراء شىء ما وفى الشارع الذي تواجدت فيه كان هناك عمل فني يتم تصويره وقتها.

ومن جانبها ذهبت فاطمة كشري إلى طاقم العمل وطلبت أن تشارك معهم كـ كومبارس، وبذلك أصبح أول ظهور لها على الشاشة عن طريق الصدفة عام 1981 من خلال فيلم يحمل اسم "صراع الأحفاد" وفيلم "كتيبة الإعدام"، ويشار أن اسمها "فاطمة كشري" يعود إلى أن جميع أفراد أسرتها يعملون فى بيع الكشري.