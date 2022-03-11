/684821/البرلمان-العربي-الاعتداء-الإرهابي-على-مصفاة-تكرير-بترول-بالرياض-تصعيد-يستهدف-زعزعة-استقرار-إمدادات-الطاقة-بالعالم

أدان البرلمان العربي، بشدة الهجوم الحوثي الإرهابي على مصفاة تكرير البترول في الرياض بعدد من الطائرات المُسيّرةٍ، والذي نجم عنه حريقٌ صغيرٌ تمت السيطرة عليه.

دوت الخليج

وأكّد البرلمان العربي، أن هذا الاعتداء الجبان، الذي تكرر ارتكابه ضد المنشآت الحيوية في مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية، لا يستهدف المملكة وحدها، وإنما تصعيد يستهدف بشكلٍ أوسع زعزعة أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، وبالتالي التأثير سلباً على الاقتصاد العالمي.

البرلمان العربي يدين استهداف مصفاة الرياض لتكرير البترول بطائرة مسيرة

وجدد البرلمان العربي دعوته إلى المجتمع الدولي للوقوف ضد هذه الاعتداءات التخريبية والإرهابية، مؤكدا وقوفه وتضامنه التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

مصر تدين الأعمال الإرهابية على أراضى المملكة العربية السعودية

هذا و أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم، عن إدانتها بأشد العبارات استهداف مصفاة الرياض لتكرير البترول بطائرة مُسيرة، وذلك في اعتداء إرهابي جديد على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة.

و أكدت مصر، مُجددًا على شجبها التام لهذه الأعمال التخريبية الإرهابية التي تستهدف المنشآت الحيوية وأمن وسلامة إمدادات الطاقة في المملكة؛ وتُجدد مصر وقوفها بجانب الشقيقة السعودية فيما تتخذه من تدابير وإجراءات لحماية أمنها وسيادتها في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة.

وكانت قد أعلنت وزارة الطاقة السعودية، عن تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداءٍ بطائرةٍ مُسيّرةٍ عن بعد، مؤكدة عدم تأثر أعمال المصفاة ولا إمدادات البترول ومشتقاته به.

وأكدت أن الحريق لم يخلف إصابات بشرية كما لم تتأثر به أعمال المصفاة ولا إمدادات البترول ومشتقاته.