/684828/تفاصيل-حادث-انفصال-عربات-قطار-القاهرة---طنطا-اليوم

وقعت اليوم حادثة غريبة ومرعبة من نوعها داخل محطة قطارات طنطا بمحافظة الغربية، حيث أنه انفصلت عدد من عربات القطار عن مقدمة القطار مما تسبب في إثارة ضجيج وخوف بين ركاب القطار وإصابتهم بحالة من الفزع والذعر بين المواطنين.

دوت الخليج وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من شرطه النجده بورود بلاغ من المواطنين بانفصال عدد من عربات القطار عن مقدمه قطار" طنطا _المحلة". حادثة غريبة ومرعبة من نوعها داخل محطة قطارات طنطا بمحافظة الغربية وعلى الفور انتقلقت قوات الحماية المدنية والفاع المدنى إلى مكان الواقعة وتم توصيل العربات بمقدمة القطار مرة أخرى وعادت حركة القطار لللطبيعي مرة أخرى، وكلفت إدارة مباحث النقل والمواصلات بالتحريات لمعرفة لماذا وقع هذا الحادث وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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