الأهلى يشكر رئيس كايزر تشيفز على تكريم بعثة الفريق فى جنوب أفريقيا

أرسل محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلى ، خطابًا صباح اليوم إلى «كايزر موتونج» رئيس نادي كايزر تشيفز يشكره فيه على اللفتة الطيبة التى قام بها النادي الجنوب أفريقى من خلال تكريم بعثة الأهلي الموجودة فى جوهانسبرج لمواجهة صن داونز فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري رابطة الأبطال.

وأشاد رئيس الأهلي باهتمام نادي كايزر تشيفز ببعثة الأهلي وحرصها على تواجد وفد من النادي لتكريم البعثة والترحيب بها في جنوب أفريقيا وتقديم الهدايا التذكارية لها.

وعبر محمود الخطيب عن امتنانه ومجلس إدارة الأهلي لموقف نادي كايزر تشيفز، ورحب بالتعاون والتنسيق مع النادى الجنوب الأفريقي خلال المرحلة القادمة بما يخدم مصلحة الكرة الأفريقية.