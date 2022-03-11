شروط قبول الطلاب العائدين من أوكرانيا فى الجامعات المصرية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وقال إن الشروط المطلوبة من أجل التحاق الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، تتمثل فى أن يحاول الطالب أن يثبت إنه كان يدرس فى أوكرانيا وأن يمتلك أوراق تؤكد ذلك، وأنه ينتمى لكلية بعينها، ومستخرج الدرجات الخاصة به.

وأوضح، أنه إذا لم يتمكن الطالب من تقديم تلك الأوراق، سيقدم تعهدا أنه سيقوم بإنجاز تلك الأوراق خلال 3 أشهر، ما دون ذلك.