قائمة مسلسلات شهر رمضان 2022 على dmc.. «دراما متنوعة»

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بدأت القنوات التليفزيونية المختلفة في الاعلان عن الأعمال الدرامية المختلفة التي من المقرر عرضها على شاشتهم خلال شهر رمضان 2022، وكان من بين تلك القنوات، dmc الذي تنوعت قائمة مسلسلات شهر رمضان 2022، بين السياسي والاجتماعي والكوميدي.

دوت الخليج يرصد قائمة مسلسلات شهر رمضان 2022 على قناة dmc

العائدون وملف سري.. dmc تدخل منافسة شهر رمضان بالأعمال السياسية

تستقبل قناة dmc عدد من الأعمال السياسية ضمن قائمة مسلسلات شهر رمضان 2022 من بينها مسلسل «العائدون»، الذي انتشرت أنباء بأنه يعد استكمالا لمسلسل «هجمة مرتدة» الذي عرض في الماراثون الرمضاني المنقضي، ولكن خرج مؤلف العمل لينفي تلك الأنباء مؤكدا أنه بعيد كل البعد عن هجمة مرتدة الذي خاض بطولته الفنان أحمد عز بجانب هند صبري.

ويشارك في بطولة «العائدون من داعش»، الفنان أمير كرارة بدور ظابط جيش، والفنان محمد فراج بدور إرهابي، ومن المتوقع أن يشهد نجاح مبهر كعادة الأعمال السياسية المقدمة على شاشة dmc.

وأتى العمل الثاني في ترتيب قائمة مسلسلات شهر رمضان 2022 على dmc، مسلسل «ملف سري»، الذي يناقش العديد من القضايا الحياتية مليئة بالغموض والأسرار، هاني سلامة، ماجد المصري، نضال الشافعي، عائشة بن أحمد، أحمد سعيد عبد الغني، وهو إنتاج شركة مجموعة فنون والمسلسل من إخراج حسين البلاسي، ومن تأليف محمود حجاج.

المسلسلات الاجتماعية على dmc في شهر رمضان 2022

ولن تفتقر قناة dmc خلال شهر رمضان 2022 لمعالجة القضايا الاجتماعية، إذ أنها تستقبل على شاشاتها مسلسل «المشوار»، الذي يخوض بطولته الفنان محمد رمضان بجانب الفنانة دينا الشربيني، ويعالج قضية معاناة الشباب الفقراء في تحقيق أحلامهم وطموحاتهم، وكيف يمكن لمواهبهم المدفونه أن تنقلهم نقلة كبيرى لم يكن يحلمون بها يوما ما.

مسلسل «راجعين يا هوى» عن الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وإخراج محمد سلامة، معالجة وسناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ويشارك في بطولته بجانب نور والفنان خالد النبوي، كلا من أنوشكا، وفاء عامر، إسلام إبراهيم، والعمل من إنتاج شركة أروما، ويعد من الأعمال الدرامية الرمضانية التي من المقرر أن تناقش قضايا إجتماعية هامة ومختلفة.

مسلسل مكتوب عليا

وتزين قناة dmc قائمة مسلسلاتها في رمضان 2022 بالعمل الكوميدي الذي أتى بعنوان مكتوب عليا، بطلوا الفنانة ايتن عامر، واكرم حسني، ريم مصطفى، وعمرو عبد الجليل، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري.