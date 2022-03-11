/684820/وزيرة-التضامن-الاجتماعي-تشهد-توقيع-5-بروتوكولات-تعاون-بين-الوزارة-ومؤسسات-أخرى

شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع 5 بروتوكولات تعاون بين الوزارة ومؤسسة صناع الخير للتنمية وس اسى ار ايجبت وعدد من المؤسسات الأخرى ضمن فعاليات ملتقى المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة الثانى عشر وتحقيقا لأهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتقديم خدمات أهلية ذات جودة في قطاعات الصحة وتوفير مساكن آدمية للأسر الأكثر احتياجا ضمن مبادرة "سكن كريم" وإحياء الحرف التراثية واليدوية وتدريب منظمات المجتمع المدنى الصغيرة والمتوسطة.

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وكان أول بروتوكول تعاون تم توقيعه ما بين مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة البنك التجارى الدولي وسى اس ار ايجبت لإطلاق مبادرة لمصر " أطفال مصر .. مستقبل مصر "" لمكافحة أمراض العيون و القضاء علي مسببات العمي والكشف عن الأنيميا والكشف عن السكري والأمراض الجلدية و أمراض الصدر و أمراض القلب تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء ورعاية ودعم من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم واللواء أشرف الداودي محافظ قنا وبالتعاون مع جامعة جنوب الوادي ومديرية الصحة بقنا.

وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع 5 بروتوكولات تعاون بين الوزارة ومؤسسة صناع الخير للتنمية وس اسى ار ايجبت وعدد من المؤسسات الأخرى

وتهدف المبادرة إلي تحسين جودة الحياة لطلاب مدارس المرحلتين الابتدائية والاعدادية في نطاق جغرافى ممتد من خلال توفير الخدمات الطبية الاكثر أهمية لكل طلاب المدارس الابتدائية والاعدادية فى مركز الوقف بمحافظة قنا تماشيا مع الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، حيث يتم العمل على تنظيم قوافل طبية تجوب 42 مدرسة ابتدائية واعدادية بقرى المركز المختلفة وتقدم خدماتها لعدد 22 ألف طالب فى هذه المدارس المستهدفة.

كما شهدت القباج توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن ومؤسسة صناع الخير للتنمية بهدف دعم مبادرة «قدم صحيح» لتقديم الرعاية الطبية والتوعية لمرضى القدم السكرى غير القادرين لحمايتهم من البتر من خلال تقديم خدمات طبية ذات جودة وبالمجان لمرضى «القدم السُكري» غير القادرين، لتعزيز القدرة على حماية المرضى من بتر القدم، وكذلك تنظيم حملات مُوسعة للتوعية بطرق الوقاية من الإصابة بالقدم السُكري والحماية من بتر القدم السُكري.