/684817/محافظ-البحيرة-16-مليون-جنية-لافتتاح-10-مساجد-جديدة-بالمحافظة-قبل-شهر-رمضان

قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه من المقرر افتتاح 10 مساجد على مسنوى المحافظة اليوم، لافتاً إلى أن إجمالى التكلفة بلغت 16 مليون جنية، موضحاً أن عدة قري ستشهد افتتاح مساجد جديدة اليوم أبرزها كفر الدوار، وأبو المطامير، ودمنهور”، لافتاً إلى أن هناك جهود كبيرة تم بذلها من قبل وزارة الأوقاف لتطوير الأمر داخل قرى المحافظة قبل بدء شهر رمضان الكريم.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ أنه منذ عام 2018 م وحتى الآن تم بناء وإفتتاح أكثر من 370 مسجدا بتكلفة تجاوزت 495 مليون جنية فى طفرة كبيرة لتكون أبلغ شاهد ورد باتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو فى ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة افتتاح مسجد عزبة حلمي بالدلنجات على مساحة 185 م والذى بلغت تكلفته الإجمالية نحو مليون و200 ألف جنيه ومسجد النور بمعمل القزاز بكفر الدوار بمساحة 227 م وبتكلفة إجمالية مليون و600 ألف جنيه ومسجد موسي فضل بزاوية حمور بالدلنجات على مساحة 292 م وبتكلفة إجمالية 2 مليون و100 ألف جنيه.

كما تم افتتاح مسجد الفتح البلامون بأبو المطامير على مساحة 550 م وبتكلفة إجمالية 3 مليون جنيه ومسجد كدوه عمران بمنشأة الهلباوي بكفر الدوار “صيانة وترميم” على مساحة 331 م وبتكلفة إجمالية 600 ألف جنيه ومسجد العوجا الكبير بقرية دسونس بدمنهور “صيانة وترميم” على مساحة 380 م وبتكلفة إجمالية 500 ألف جنيه.

إصابة 5 أشخاص إثر حادث مرورى بالبحيرة

تلقت قوات الأمن بلاغاً أفاد وقوع حادث مرورى بمركز أبو حمص التابع لمحافظة البحيرة، أسفرعن إصابة 5 أشخاص، وعلى الفور تحركت قوة أمنية برفقة رجال الاسعاف لموقع البلاغ، والتى تمكنت من نقل المصابين لمستشفى دمنهور العام، بيننما قامت القوات بإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية مجدداً.

وكان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، قد تلقى بلاغاً من شرطة النجدة، أفاد انقلاب سيارة أجرة” ميكروباص”، بالطريق الزراعى الرابط بين القاهرة ـ الاسكندرية، وذلك بسبب السرعة الزائدة، أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكسور خطيرة، مما أدى إلى تعطيل الحركة المرورية بالطريق جراء الحادث.

وأصدر مدير أمن البحيرة تعليماته بشأن التعامل الفورى مع الحادث، وانقل المصابين لتلقى العلاج اللازم، فضلاً عن تحرير المحضر اللازم للواقعة والتحفظ على المركبة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأمر، واخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.