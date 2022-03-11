/684816/تاريخ-مواجهات-الزمالك-والوداد-المغربي-قبل-اللقاء-المرتقب-بالقاهرة

يواجه الزمالك اليوم الوداد المغربي، في الساعة السادسة مساء، في لقاء يشهد عليه استاد القاهرة الدولي، في لقاء الجولة الرابعة بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يبحث الزمالك اليوم عن الفوز امام الوداد، بعد تعثر موقفه في التأهل للدور المتقدم من دور المجموعات بدوري الأبطال، وتعزيز مركز في المجموعة الرابعة يأهله.

الزمالك امام الوداد المغربي

سقط الزمالك في المباراة الأخيرة بالجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة من دوري الأبطال، امام الوداد المغربي، بثلاثية مقابل هدف بالمغرب.

ألتقى الزمالك مع الوداد المغربي في ثلاث مواجهات، سابقة جاء فيها تفوق الفريق المغربي في مبارتين، وتفوق القلعة البيضاء في لقاء.

فيما استطاع لاعبي الفارس الأبيض إحراز 7 أهداف في مرمى الوداد بينما تلقت شباكهم 8 أهداف من لاعبي الوداد.

الزمالك بدوري الأبطال

يبحث الزمالك عن تحقيق الفوز في لقاء اليوم بكافة الطرق والوسائل، لتعزيز مركزة وتحسين مستواه في ترتيب المجموعة الرابعة، والتي يسقط فيها بالمركز الثالث برصيد نقطتين.

يعاني الزمالك في بداية الموسم بدوري أبطال إفريقيا، بعد الخسارة من الوداد والتعادل في لقائي بترو أتلتيكو وسجرادا الأنجولي، ليمتلك نقطيتين فقط في جعبته.

يتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة في المركز الثالث برصيد نقطيتن، فيما يتصدر بترو أتليتيكو ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، والوداد المغربي في الوصافة برصيد 6 نقاط.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك والوداد المغربي

ويتكون طاقم التحكيم من بورندي بقيادة: باسيفيك نيمانا حكم ساحة، و إيميري نيونجابو مساعد أول، وباسكال نديمنزيجو مساعد ثاني، و جورجيه جاتوجاتو حكم رابع.

ويراقب المباراة جمال سالم من ليبيا، والمنسق العام أمين محمد ديجاما من چيبوتي، والمنسق الأمني هشام محمد أحمد من السودان، والمنسق الإعلامي محمد ثابت من مصر، ومنسق كوڤيد ١٩ هاني الشهيدي من مصر .

تولى المدرب العام للزمالك أسامه نبيه، تدريب الفريق بعد إقالة كارتيرون، والتي خاض معهم مبارتين في الدوري، وتحقيق الثلاثية في كلا المواجهيتن، ليأتي فيريرا ويتولى قيادة الفريق قبل لقاء الفريق المرتقب مع الوداد المغربي بدوري الأبطال.