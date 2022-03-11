/684815/أسرة-العدل-جروب-وأبطال-أحلام-سعيدة-يحتفلون-بعيد-ميلاد-يسرا-وأول-ظهور-للفنانة-غادة-عادل-بعد-أزمتها-الصحية

يحل اليوم الجمعة الموافق 11 من شهر مارس المقبل، عيد ميلاد الفنانة الكبيرة يسرا، وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على تهنأتها بهذه المناسبة، جاء على رأسهم أبطال مسلسلها الجديد «أحلام سعيدة»، وأسرة العدل جروب.

دوت الخليج يرصد احتفال أسرة العدل جروب وأبطال مسلسل أحلام سعيدة بعيد ميلاد يسرا

نشرت الصفحة الرسمية لشركة العدل جروب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو يجمع عدد كبير من الفنانين وهم الفنانة غادة عادل في أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية والتي وجهت ليسرا رسالة مؤثرة، إذ قالت لها: «أجمل واحده وأطيب قلب من جوة ومن برا واحد»، وظهر أيضا خلال الفيديو الفنان شيماء سيف، ومي كساب، وعدد آخرين من نجوم الفن والمنتجين الذين أشادوا بقلبها الطيب وحرصها الدائم إلى تقديم المساعدة للغير.

يسرا في السباق الرمضاني 2022

الجدير بالذكر أن الفنانة يسرا تشارك في السباق الرمضاني 2022 بمسلسل أحلام سعيدة، من تاليف الكاتب هالة خليل وإخراج عمرو عرفة، وبطولة الفنانين يسرا و غادة عادل، ومى كساب،ونور محمود، ونبيل نور الدين.

يسرا تروج لاحلام سعيدة

وكانت يسرا قد نشرت البوستر الرسمي لها ولمجموعة من أبطال العمل منهم غادة عادل وشيماء سيف، على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليها قائلة: «انتظروني أنا والنجمات غادة عادل، مي كساب وشيماء سيف، في مسلسل أحلام سعيدة في رمضان 2022 على شاهد».

قصة مسلسل «أحلام سعيدة»

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، حول 3 سيدات «فريدة وشيرين وليلى» تجاوزن منتصف العمر وتعانين من بعض الأزمات الطاحنة في حياتهن يجمعهن القدر ويقرب بينهنّ وفي إطار مشاكل كل واحدة منهنّ تتصاعد الأحداث، ومن المقرر عرضه على فضائية «ON».

جدير بالذكر، أن الفنانة يسرا شاركت في رمضان 2021 بمسلسل «حرب أهلية»، وجسدت من خلاله شخصية مريم، تدور الأحداث حول حياة مريم التي تضطرها الظروف لترك ابنتها تمارا وهي صغيرة فتشب حاقدة عليها، وتتعرض مريم للخداع من قبل طبيبها النفسي وزوجها يوسف، والعمل من تأليف أحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبدالعزيز.