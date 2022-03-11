/684813/الرئيس-الأوكرانى-أوكرانيا-تقترب-من-الانتصار-على-روسيا

أكد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، خلال فيديو له اليوم الجمعة نشرته قناة العربية، أن أوكرانيا أصبحت قريبة من الانتصار على القوات الروسية والهجوم الروسى على بلاده

دوت الخليج

تصريحات الرئيس الأوكرانى اليوم الجمعة

وأشار زيلينسكي، خلال كلمته، إلى ما نشرته وزارة الدفاع الأوكرانية حول وصول اوكرانيا الى نقطة تحول استراتيجية فى حربها مع روسيا.

ولفت زيلينسكي، إلى أن روسيا تقوم بنشر مجندين ومقاتلين مرتزقة من سوريا من أجل قتال القوات الأوكرانية، مطالبا بمعقابة روسيا بسبب أعمالها فى اوكرانيا.

وقدم الرئيس الأوكرانى طلبا للاتحاد الاوروبى بتشديد العقوبات على روسيا وفرض المزيد من العقوبات عليها من أجل الضغط على بوتين والاقتصاد الروسى.

وقام الرئيس الروسى بإدانة القوات الروسية بسبب قصفها على الممرات الإنسانية.

اجتماع مجلس الأمن القومى اليوم الجمعة بطلب من روسيا

جدير بالذكر أن الرئيس الروسى بوتين كان قدم طلب اليوم بانعقاد جلسة طارئة مع مجلس الأمن القومى من اجل مناقشة الأنشطة البيولوجية فى أوكرانيا.

ومن جانبه أمر بوتين بتسهيل ذهاب ونقل المقاتلين الروس إلى اوكرانيا من اجل مواجهة القوات الاوكرانية، قائلا أنه يدعم بشدة الاقتراح المقدم من وزارة الدفاع الروسية بشأن نقل الأسلحة إلى الإنفصاليين فى منطقة الدونباس فى أوكرانيا