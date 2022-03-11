وزير الاتصالات يشهد توقيع اتفاق تعاون لمنح الماجستير فى تحليل الأعمال ضمن مسار التكنولوجيا المالية من جامعة العلوم الماليزية USM

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دوت الخليج

وجاءت مبادرة بُناة مصر الرقمية لبناء كفاءات رقمية متخصصة وصقلها بمجموعة من المهارات المتكاملة من خلال برنامج أكاديمى وعملى مكثف بالتعاون مع كبرى الجامعات الدولية والشركات العالمية المتخصصة على النحو الذى يُمكنها من تنفيذ مشروعات مصر الرقمية ويعزز من قدراتها التنافسية فى سوق العمل العالمى.

وزير الاتصالات يشهد توقيع اتفاق تعاون لمنح الماجستير فى تحليل الأعمال لـ مبادرة بُناة مصر الرقمية مع كبرى الجامعات العالمية المرموقة

وتبلغ مدة الدراسة بالبرنامج عام واحد مكون من فصلين دراسيين؛ ويمكن التسجيل فى هذا البرنامج للخريجين المتفوقين من عدد من الكليات والتخصصات مثل الاقتصاد، والتجارة، والإدارة، وإدارة أعمال، والمحاسبة، ونظم المعلومات التجارية، والتسويق وكذلك الهندسة وعلوم الكمبيوتر. وستبدأ الدفعة الأولى للبرنامج فى مارس 2022، والدفعة الثانية فى مارس 2023 والدفعة الثالثة فى مارس 2024 وستنهى الدفعة الأخيرة البرنامج فى فبراير 2025.

وعقب الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على هذه الاتفاقية أنها تمثل أول تعاون مثمر على المستوى الثنائى بين مصر وماليزيا فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أنها أول اتفاقية توقعها المبادرة فى مجال التكنولوجيا المالية من خلال منح الماجستير فى تحليل الأعمال حيث يمثل هذا المجال أهمية كبيرة فى المرحلة الراهنة؛ مشيرا إلى أن مبادرة بُناة مصر الرقمية تتضمن مجالات واسعة لخدمة متطلبات سوق العمل بالمستقبل؛ حيث سيثمر هذا التعاون عن إضافة تخصص التكنولوجيا المالية مع جامعة واعدة فى دولة صديقة معروفة بالنهضة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ معربا عن تطلعه للتوسع فى التعاون فى المجالات ذات الصلة مع دولة ماليزيا والجامعة.

وأعلن الدكتور عمرو طلعت أنه من المقرر تخريج أول دفعة من المبادرة فى مارس الجارى فى تخصصات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والروبوتات وإنترنت الأشياء، والأمن السيبرانى وذلك بالتعاون مع جامعة أوتاوا الكندية.

يذكر أن مبادرة "بُناة مصر الرقمية" قد أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهى منحة مجانية مقدمة للمتفوقين من خريجى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة حديثى التخرج من كليات هندسة وحاسبات ومعلومات وعلوم قسم رياضة حاسب آلى وإحصاء، وفنون تطبيقية وفنون جميلة، واقتصاد وإدارة أعمال، وتخطيط عمرانى، ومن جميع المحافظات ويتم اختيارهم طبقا لشروط ومعايير قبول محددة.

وقد بدأت الدراسة فى مبادرة بُناة مصر الرقمية فى الفصل الدراسى ربيع 2021؛ حيث تهدف المبادرة إلى منح درجة الماجستير المهنى فى إحدى التخصصات التالية: علوم البيانات والذكاء الاصطناعى، والأمن السيبراني، وعلوم الروبوتات والأتمتة، والفن المعمارى الرقمى والفنون الرقمية، والتكنولوجيا المالية. وذلك بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية.

ويأتى هذا التعاون استكمالا لسلسة الشراكات التى تقيمها مبادرة بُناة مصر الرقمية مع كبرى الجامعات العالمية المرموقة. حيث تم عقد شراكات مع جامعة أوتاوا الكندية، وجامعة ولاية أوهايو الأمريكية، وجامعة بوهانج للعلوم والتكنولوجيا الكورية؛ وكذلك جامعة كوينز الكندية، وجامعة كوليدج كورك الأيرلندية.