/684808/ضبط-300-كيلو-سكر-وطن-مكرونه-بهدف-الإحتكار-فى-بنى-سويف

وقال المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين في حديثة ”لتحيا مصر” أن الرقابة التموينية بالمديرية بالتعاون مع مباحث التموين شنت حملة مكبرة علي الأسواق أسفرت عن ضبط 55 طن دقيق فاخر لدى أحد التجار، و14 ألف زجاجة زيت طعام و300 كجم سكر وطن مكورنة بدون فواتير وذلك لحجبها عن البيع بغرض زيادة سعرها واحتكارها وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات وجاري عرضها على النيابة العامة.

حملات تموين مكثفة فى بنى سويف

واضاف وصفي عبدالله أن المديرية لديها خطة لشن حملات يومية علي الأسواق والمحلات التجارية خصوصا في ظل ما تشهده الأسواق من جشع لبعض التجار ماتسيب في حالة من ارتفاع الأسعار في بعض المواد الغذائية خصوصا مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وتابع أن كل ذلك جاء في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمواصلة الأجهزة المعنية حملاتها التموينية والرقابية "المفاجئة " على الأسواق والمحال التجارية ، لمجابهة كافة صور التلاعب بأسعار السلع والغش التجاري ومحاولات الاحتكار من قبل بعض تجار الجملة للمغالاة في الأسعار واستغلال أية ظروف طارئة.

7 سيارات سلع غذائية للمواجهة ارتفاع الأسعار فى بنى سويف

كشفت محافظة بني سويف ، عن قيام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للصناعات الغذائية بالدفع بـ 7 سيارات بيع السلع المتنقلة حمولة 5 طن للسيارة والتي تحتوي على سلع غذائية، وبقوليات ولحوم ودواجن مجمدة فضلا عن وجود 4 منافذ ثابتة تابعة للجهاز ( بجوار محطة القطار بمدينة بني سويف، وتزمنت الشرقية، وشريف باشا ، وبدهل بسمسطا ، وذلك لتغطية كافة مراكز ومدن المحافظة من خلال التنسيق الكامل بين الجهاز والوحدات المحلية وبدأ بيع تلك السلع للمواطنين وسط إقبال كبير وترحيب من المواطنين .

يأتي ذلك في إطار الخطة التي وجه بها المحافظ الدكتورمحمد هاني غنيم بمواصلة الأجهزة التنفيذية المعنية التنسيق مع مؤسسات الدولة، لتوفير مزيد من المنافذ الثابتة والمتحركة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية وبأسعار مناسبة، وذلك بجانب الترتيبات الجارية بالتنسيق مع الغرفة التجارية والتموين للتوسع في إقامة منافذ البيع لتصل إلى كل القرى ، على أن تكون الأولوية للقرى الأكثر احتياجا.