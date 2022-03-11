قائمة مسلسلات شهر رمضان 2022 على ام بي سي mbc مصر

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ينتظر الجمهور والمشاهدين عرض مسلسلات شهر رمضان 2022 عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية، والتي كشفت مؤخرًا عن البوسترات الدعائية للمسلسلات التي ستعرض عبر شاشتها.

دوت الخليجيرصد مسلسلات شهر رمضان 2022 على Mbc مصر

مسلسلات شهر رمضان ام بي سي مصر

تستعد شاشة قناة mbc مصر الفضائية لعرض خمسة مسلسلات بالموسم الرمضاني لعام 2022، وروجت الصفحة الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لهذه الأعمال.

وطرحت شاشة قناة mbc مصر الفضائية البوسترات الرسمية للمسلسلات والدعايا الخاصة بها في الشوارع والكباري والطرق، تشكل هذه الأعمال منافسة قوية بين النجوم.

طلوع الروح

تعود الفنانة منة شلبي للموسم الرمضاني مع الفنانة إلهام شاهين في مسلسل طلوع الروح المقرر عرضه عبر شاشة قناة ام بي سي مصر الفضائية، بعد غياب استمر لسنوات طويلة.

ويشارك إلهام شاهين ومنة شلبي في مسلسل طلوع الروح في رمضان 2022، مجموعة من النجوم مثل أحمد داوود وأحمد السعدني، وآخرين والعمل من تأليف السيناريست محمد هشام عبية، والمخرجة كاملة أبو ذكري وتدور أحداثه في إطار 15 حلقة فقط.

توبة

ومن جانبه ينافس الفنان عمرو سعد بمسلسلات شهر رمضان 2022، بالتعاون مع المخرج أحمد صالح بمسلسل يحمل اسم توبة وهو من تأليف ورشة من المؤلفين الشباب.

ويشارك عمرو سعد في بطولة مسلسل توبة، عدد من النجوم مثل دياب، رحاب الجمل، صبا مبارك، أسماء أبو اليزيد، حسن أبو الروس، انتصار، وكريم عفيفي وآخرين.

رانيا وسكينة

ولأول مرة يتعاون كلا من روبي ومي عمر من خلال مسلسل رانيا وسكينة الذي يخوضان به السباق الرمضاني لعام 2022، وظهرا في البوستر بلوك شعبية يعيشن في منطقة شعبية وهي إمبابة.

ويشارك روبي ومي عمر في بطولة المسلسل عدد من النجوم مثل أحمد خالد صالح، وآخرين والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

المداح 2

يواصل الفنان حمادة هلال تحقيق نجاح كبير بالموسم الرمضاني 2022، من خلال الجزء الثاني من مسلسل المداح الذي يلعب بطولته الفنان حمادة هلال، ويشارك في البطولة كلا من هبة مجدي، ولاء الشريف، كمال أبو رية، وأحمد فؤاد سليم وآخرين، والمسلسل من تأليف أمين جمال، شريف يسري، وليد أبو المجد، والإخراج لـ أحمد سمير فرج.

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مين قال

ويشارك الفنان جمال سليمان ضمن موسم دراما رمضان 2022 بمسلسل مين قال برفقة أحمد داش ونادين ومايان السيد، ويناقش العمل مشكلات جيل الشباب.