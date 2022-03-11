/684805/جولة-فى-أسواق-أسيوط-أسعار-الخضروات-اليوم-الجمعة-11-3-2022

تشهد أسعار الخضروات والفاكهة ارتفاعا وانخفاضا طبقا للعرض والطلب والمعروض من السلع في كل يوم جديد لذلك يحرص المستهلكين علي متابعة أسعار الخضروات والفاكهة بانتظام، وتأثرت الأسواق بالأحداث التى جرت عالمياً لتشهد بعض السلع تحركاً فى الأسعار بشكل كبير، وفى السطور القادمة نطلعكم على أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق أسيوط.

يقدم "موقع دوت الخليج" قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة الموافق 11 مارس من محافظة أسيوط. أسعار الخضروات البسلة 10 جنيهات البطاطس 6.5 جنيه البطاطس الشيبسي 10 جنيهات الطماطم 6.5 جنيه الجزر 5 جنيهات الكوسة 10 جنيهات الباذنجان الرومي10 جنيهات الباذنجان المخلل 12 جنيه البصل الاصفر 4 جنيهات البصل الاحمر 5 جنيهات الخيار 10 جنيهات الفلفل الالوان 20 جنيه البروكلي 10 جنيهات الكابوتشي من 5 جنيهات إلي 8 جنيهات الفلفل 15 جنيه أسعار الفاكهة التفاح البولندي السكري 16 جنيه الفراولة من 8 جنيهات إلي 12.5 جنيه الجوافة 10 جنيهات الكنتالوب 12 جنيه اليوسفي البلدي 10 جنيهات البرتقال البلدي 5 جنيهات البرتقال أبو سرة 8 جنيهات الموز المغربي 10 جنيهات.

معارض أهلا رمضان بأسيوط لمواجهة غلاء الأسعار

كشف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن الانتهاء من كافة الاستعدادات والاجتماعات التنسيقية لاستقبال شهر رمضان المبارك وفتح منافذ وشوادر لبيع المواد الغذائية واللحوم ومستلزمات الشهر الكريم بقرى ومراكز المحافظة ابتداءًا من 15 مارس الجاري وبخاصة معارض "أهلا رمضان" بالتعاون مع رؤساء المراكز والأحياء ومديرية التموين والغرفة التجارية المصرية والقوات المسلحة ومديرية الأمن .

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه المحافظ بحضور القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز بالمحافظة في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر مضان المبارك وتوفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة لمحاربة الغش التجارى ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة إرتفاع الأسعار وتفعيلاً للمشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني والأحزاب وتنفيذًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة للاستعداد لشهر رمضان.

15 مارس افتتاح معارض أهلا رمضان فى أسيوط

واستعرض محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – خطة مديرية التموين وجهاز تنمية المشروعات والتضامن الاجتماعي لفتح معارض ومنافذ وشوادر لتوفير وبيع المواد الغذائية واللحوم ومستلزمات شهر رمضان بأسعار مخفضة وبخاصة معارض "أهلا رمضان" لتصبح يوم 15 مارس الجاري بدلًا من يوم 24 مارس وذلك حتى يتوافر لدى المواطنين مختلف أنواع السلع بأسعار مخفضة وليتمتعوا بالعروض المميزة التي تتخللها تلك المعارض والتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وجودتها استعدادًا لشهر رمضان المبارك وسد احتياجات المواطنين فضلًا عن التنسيق مع إدارة المرور ورؤساء المراكز لاختيار أماكن تلك المعارض لمنع الزحام والتكدس المرورى بالأسواق