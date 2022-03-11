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/684804/اقتراحات-النواب-توافق-علي-مقترح-النائبة-أميرة-صابر-بشأن-إعداد-قاعدة-بيانات-موحدة-ومحدثة-عن-ذوي-الإعاقة
وافقت لجنة الاقتراحات و الشكاوي بمجلس النواب، علي الاقتراح برغبة الذي تقدمت به النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، لرئيس مجلس الوزراء و وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن إعداد قاعدة بيانات موحدة و محدثة عن الأشخاص ذوي الاعاقة لبحث أوضاعهم المعيشية و ربطهم ببرامج الدعم و بالجمعيات الأهلية بشكل سليم مما يؤثر مباشرة علي جودة عدة برامج و خدمات منها بطاقة الخدمات الموحدة لذوي الاعاقة.
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وأضافت صابر: لطالما رأيت أن الكثير من جهود التنمية في مصر مهدر بسبب عدم الاستناد إلي بيانات دقيقة و محدثة رغم أن الأمر أصبح أسهل كثيراً بوجود التكنولوجيا و قواعد البيانات الرقمية، تؤثر الرقمنة بشكل مباشر علي جودة الاستهداف و علي توفر البيانات التي تزيد كفاءة و توسع نطاق برامج الحماية المجتمعية و الدعم و غيرها كما تمكن المجتمع المزني من ممارسه مهامه وفقاً لآلية منظمة و دقيقة ، لافتة أن ذلك ينعكس مباشرة علي زيادة أعداد المستفيدين و علي تحسُن جودة البرامج .
إعداد قاعدة بيانات موحدة ومحدثة عن ذوي الإعاقة
وتابعت: قد لاقي الاقتراح قبولاً من أعضاء اللجنة كما أفاد ممثلو وزارة التضامن الاجتماعي و الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء بأن المرحلة الأولي للحصر تجري حالياً و أنهم بصدد التوسع في الحصر لاحقاً.
واستكملت صابر: كما وافقت اللجنة علي اضافة توصيتي بضرورة التنسيق مع وزارة الصحة و السكان بشأن تسجيل الاعاقات الطبية الظاهرة للمواليد الجدد الكترونياً و ربطها بقاعدة البيانات الموحدة.
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