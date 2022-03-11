/684803/توقيع-بروتوكول-بين-التنظيم-والإدارة-ووزارة-الخدمة-العامة-بجنوب-السودان-لتعزيز-التعاون-المشترك

شهد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بنغاسي جوزيف باكوسورو، وزير الخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية بجمهورية جنوب السودان، بروتوكول لتعزيز التعاون بين الجانبين، في مجالات الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، وتم ذلك بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية، بحضور جوزيف موم سفير جنوب السودان بالقاهرة.

دوت الخليج

البرتوكول تضمن، مجالات التعاون بين الجانبين، تقييم قدرات الموظفين العموميين، وكذلك قدرات القيادات بالجهاز الإداري للدولة، ووضع خطط تدريب للكوادر العاملة بالجهاز الإداري للدولة، مع إتاحة التدريب لبعض هذه الكوادر فى مراكز التدريب التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والادارة بجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى التطبيقات الإلكترونية الخاصة بشئون الموظفين العموميين، وتبادل الخبرات فى معايير إعتماد المراكز التدريبية الحكومية والخاصة المتعاملة مع المؤسسات الحكومية.

بروتوكول لتعزيز التعاون بين الجانبين

كما تضمن ، تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من تجربة الجهاز في عدة مجالات، ومنها إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، وإعداد التشريعات المرتبطة بالخدمة المدنية، وإعداد بطاقات الوصف الوظيفي، وتخطيط القوي العاملة، ومعدلات الأداء، إلى جانب إعداد مدونة السلوك الوظيفي، ووضع معايير محوكمة للإختيار والتعيين فى الوظائف العامة.

يذكر أن أن زيارة وفد جمهورية جنوب السودان لمصر في الفترة من ٧ الي ١١ مارس الجاري جاءت بناء علي دعوة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتناولت المباحثات الجهود المصرية في مجال الإصلاح الإداري، وقام الوفد بزيارة مركز المسابقات وتقييم القدرات التابع للجهاز للاطلاع علي أنشطة المركز، كما زار العاصمة الإدارية حيث تفقد الحي الحكومي، وزار مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح وجامعة كوفنتري.

وقد أشاد الوفد بالانجازات التي تحققها الدولة المصرية والتطور الذي تشهده في مختلف المجالات، وأنها نموذج يحتذي به علي مستوي القارة الأفريقية، واعربوا عن حرصهم علي الاستفادة من التجربة والخبرة المصرية ، وذكروا أنها تجربة رائدة، وتؤكد قدرة الدول الأفريقية علي تحقيق التقدم والتنمية بالاعتماد على قدراتها الذاتية.