/684800/مجموعة-الأهلي-تشكيل-قمة-السودان-بين-المريخ-والهلال

تنطلق صافرة بداية المباارة بين المريخ السوداني وشقيقة الهلال، في الساعة الثالثة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الرابعة عشر من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن الجهاز الفني لكلا الفريقين عن التشكيل، الذي سيخوض به مواجهة اليوم، والتي يبحث فيها الطرفين عن تحقيق الفوز.

تشكيل المريخ أمام الهلال السوداني:

حراسة المرمى: محمد المصطفى ديدا.

خط الدفاع: توماس بواك - حمزة داوود – مصطفى كرشوم - بخيت خميس.

خط الوسط: محمد الرشيد - عمار تيفور - عماد الصيني.

خط الهجوم: السماني الصاوي - توني أدجوماري - رمضان عجب.

تشكيل الهلال أمام المريخ:

حراسة المرمى: محمد النور أبوجا.

خط الدفاع: فارس عبد الله - موفق صديق - محمد أحمد إرينق - محمد وترا.

خط الوسط: صلاح عادل - حسن متوكل - عبدول أجاجون.

خط الهجوم: عيد مقدم - إبراهيما مصطفى - محمد عبد الرحمن.

يتواجد المريخ السوداني في المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، فيما يتواجد الهلال في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة وحيده.

نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين

انتهت أحداث مباراة المريخ والهلال السوداني، بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح المريخ، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

افتتح المريخ السوداني سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء عن طريق السماني الصاوي، من خلال كرة عرضية من توماس الظهير الأيمن لنادي المريخ أبعدها علي أبو عشرين حارس مرمى الهلال لتصل إلى السماني الصاوي يمين منطقة الجزاء الذي سدد الكرة داخل الشباك.

عاد الهلال السوداني بهدف التعادل على نظيرة المحلي والقاري نادي المريخ، والذي جاء في الدقيقة الـ 32 من عمر اللقاء، عن طريق محمد عبد الرحمن يوسف، من خلال هجوم مرتد لصالح الهلال، ومن ثم انطلاقة رائعة عن طريق عيد مقدم الذي أرسل كرة عرضية أرضية إلى الغربال الذي سدد الكرة في المرمى الخالي بعد خروج منجد النيل حارس المريخ من مرماه.

رفض المريخ التعادل الإيجابي ليسجل الهدف الثاني في اللقاء، والفوز بالثلاث نقاط، في الدقيقة الـ 42 من عمر اللقاء، عن طريق السماني الصاوي من خلال انطلاقة رائعة من توني إدجوماريجوي من يسار منطقة الجزاء وأرسل كرة عرضية بالقدم اليسرى إلى السماني الصاوي الذي هرب من الرقابة وسدد كرة يسارية رائعة بباطن القدم سكنت شباك علي أبو عشرين حارس مرمى الهلال.