/684797/تفاصيل-الإجتماع-الفني-لمباراة-الأهلي-وصن-داونز بجنوب-إفريقيا

عقد الاجتماع الفني لمباراة النادي الأهلي، وصن داونز الجنوب إفريقي، ظهر اليوم الجمعة بمقر اتحاد الكرة في جنوب إفريقيا، للاتفاق على كافة الجوانب التنظيمية الخاصة باللقاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حضر الاجتماع الفني من جانب الأهلي كل من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة وسمير عدلي، المدير الإداري، ووائل محمد إداري الفريق، بالإضافة إلى الجهاز الإداري لفريق صن داونز وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” ولجنة الحكام ومراقب المباراة.

تفاصيل الإجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي النادي الأهلي زيه التقليدي خلال المباراة والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجورب الأبيض.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الأمور المتعلقة بالمباراة خاصة موعد وصول الفريقين إلى الملعب، وموعد انطلاق عمليات الإحماء وكافة الأمور التنظيمية للمباراة.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي في الثالثة عصرا على ملعب سوكر سيتي بمدينة جوهانسبرج، في نفس موعد إقامة مباراة صن داونز غدا السبت.

يذكر أن الأهلي خاض مرانه الأول أمس الخميس على ملعب نادي كايزر تشيفز، وشهد انتظام حسين الشحات وحمدي فتحي في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

تدريبات الأهلي بجنوب إفريقيا

وخلال المران أجرى بيتسو موسيماني، تقسيمة قوية على كامل مساحة الملعب، وشهدت التركيز على العديد من الجوانب الفنية في إطار تجهيز جميع اللاعبين للمباراة.

وشهد مران الأهلي أمس حضور السفير أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب إفريقيا، الذي حرص على متابعة تدريبات الفريق والاطمئنان على كافة الأمور والترتيبات الخاصة بمباراة صن داونز الجنوب إفريقي.

وحرص مسئولو نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي على تكريم بعثة الأهلي أمس في جوهانسبرج، وإهدائها قميص النادي الجنوب إفريقي.

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وكريم فؤاد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وأحمد عبدالقادر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني.

خط الهجوم:ومحمد شريف وحسام حسن وبيرسي تاو.