"التضامن" تشهد إطلاق مبادرة أطفال مصر

شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فعاليات اليوم الثانى لملتقى المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة الثانى عشر بمحافظة الأقصر فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة وتوفير مساكن آدمية للأسر الأكثر احتياجا ضمن مبادرة "سكن كريم" وإحياء الحرف التراثية واليدوية وتدريب منظمات المجتمع المدنى الصغيرة والمتوسطة.

وخلال الملتقى تم إطلاق مبادرة بالتعاون بين وزارة التضامن ومؤسسة صناع الخير " أطفال مصر.. مستقبل مصر" لمكافحة أمراض العيون والقضاء على مسببات العمى والكشف عن الأنيميا والكشف عن السكرى والأمراض الجلدية وأمراض الصدر وأمراض القلب تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ورعاية ودعم من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم واللواء أشرف الداودى محافظ قنا وبالتعاون مع جامعة جنوب الوادى ومديرية الصحة بقنا

وتهدف المبادرة إلى تحسين جودة الحياة لطلاب مدارس المرحلتين الابتدائية والاعدادية فى نطاق جغرافى ممتد من خلال توفير الخدمات الطبية الاكثر أهمية لكل طلاب المدارس الابتدائية والاعدادية فى مركز الوقف بمحافظة قنا تماشيا مع الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، حيث يتم العمل على تنظيم قوافل طبية تجوب 42 مدرسة ابتدائية وإعدادية بقرى المركز المختلفة وتقدم خدماتها لعدد 22 ألف طالب فى هذه المدارس المستهدفة.