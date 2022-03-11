عاجل.. وزير الزراعة يعلن حجم إنتاج القمح

جدة - نرمين السيد - تفقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، أحد حقول القمح التابعة لإحدى الشركات السعودية، والتى تعمل فى مجال الاستثمار الزراعى، خلال زيارته الحالية لمحافظة أسوان.





وقال القصير إن زيارة حقل القمح لم تكن فى برنامج الجولة التفقدية، ولكنها تأتى فى إطار اهتمام الدولة بمحصول القمح وتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين لإنتاج المحاصيل الاستراتيجية، مشيرا إلى أن هذه المزرعة تبلغ مساحتها حوالى 3500 فدان منها حوالى 1100 فدان مزروعة بالقمح وتعمل بالطاقة الشمسية وتستخدم أساليب الرى الحديثة التى تسهم فى زيادة الإنتاجية وترشيد استهلاك المياه، كما تم زراعتها بأفضل أصناف القمح التى استنبطها مركز البحوث الزراعية التابع للوزارة.

وأضاف قائلا "إننا من أسوان نرسل رسالة طمأنة للمواطنين بأن محصول القمح هذا العام مبشر بالخير، وأن المساحة المنزرعة منه تجاوزت 3,6 مليون فدان والإنتاجية المتوقعة حوالى 10 ملايين طن".

كما أرسل وزير الزراعة رسالة طمأنة للمستثمرين، وقال "إن الدولة تدعم الاستثمار الأجنبى فى كافة المجالات، وخاصة الزراعة، وأن مناخ الاستثمار فى مصر آمن وواعد ومضمون ويحقق أعلى ربحية".

وطالب السيد القصير، صاحب مزرعة القمح بتوريد المحصول للدولة، مشيرا إلى اتخاذ الحكومة لكافة إجراءات تسهيل توريد القمح وتقاضى الثمن.