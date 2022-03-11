رئيس جامعة قناة السويس يشيد بطالبات تمريض الأزهر

جدة - نرمين السيد - أشاد رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، بطالبات كلية التمريض جامعة الأزهر بالقاهرة؛ لحصولهن على المركز الأول فى مجال الأنشطة الفنية خلال مشاركتهن فى فعاليات المؤتمر الطلابى البحثى لجامعه قناة السويس، والذى عقد بعنوان انتشار الأوبئة وفرص التغيير فى تعليم التمريض" والذى نظمته كلية التمريض بجامعة قناة السويس.





وكرم رئيس جامعة قناة السويس - وفق بيان للجامعة اليوم - طالبات كلية التمريض ومنحهن درع المركز الأول على هامش المؤتمر لتفوقهن وتمثيلهن المشرف خلال مشاركتهن فى فعاليات المؤتمر الطلابى الذى شاركن به بحضور الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسينى عميدة كلية التمريض بجامعة قناة السويس ورئيس المؤتمر.

جدير بالذكر أن كلية التمريض جامعة الأزهر، برئاسة الدكتورة أمال السباعى عميدة الكلية، والدكتورة رشا البربرى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، قد شاركت الشهر الماضى فى فعاليات المؤتمر الطلابى الرابع لكليات التمريض بالجامعات المصرية والذى استضافته جامعة أسيوط، وكان فريق طالبات كلية التمريض بجامعة الأزهر فى طليعة الفرق المشاركة فى مختلف أنشطة المؤتمر، إضافة إلى ذلك قامت طالبات كلية التمريض بأداء مشرف فى المؤتمر الطلابى الذى نظمته جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.