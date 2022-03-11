وكرم رئيس جامعة قناة السويس - وفق بيان للجامعة اليوم - طالبات كلية التمريض ومنحهن درع المركز الأول على هامش المؤتمر لتفوقهن وتمثيلهن المشرف خلال مشاركتهن فى فعاليات المؤتمر الطلابى الذى شاركن به بحضور الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسينى عميدة كلية التمريض بجامعة قناة السويس ورئيس المؤتمر.
جدير بالذكر أن كلية التمريض جامعة الأزهر، برئاسة الدكتورة أمال السباعى عميدة الكلية، والدكتورة رشا البربرى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، قد شاركت الشهر الماضى فى فعاليات المؤتمر الطلابى الرابع لكليات التمريض بالجامعات المصرية والذى استضافته جامعة أسيوط، وكان فريق طالبات كلية التمريض بجامعة الأزهر فى طليعة الفرق المشاركة فى مختلف أنشطة المؤتمر، إضافة إلى ذلك قامت طالبات كلية التمريض بأداء مشرف فى المؤتمر الطلابى الذى نظمته جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس جامعة قناة السويس يشيد بطالبات تمريض الأزهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.