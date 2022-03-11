«التنظيم والإدارة» يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الخدمة العامة بجنوب السودان

جدة - نرمين السيد - وقع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وبنغاسى جوزيف باكوسورو وزير الخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية بجمهورية جنوب السودان، بروتوكول تعاون لتعزيز التعاون بين الجانبين، فى مجالات الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، وذلك بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية، بحضور جوزيف موم سفير جنوب السودان بالقاهرة.





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