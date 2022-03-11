«قومى المرأة» يطلق حملة توعوية عن تنظيم الأسرة بالأقصر

جدة - نرمين السيد - أطلق المجلس القومى للمرأة حملة توعوية بمحافظة الأقصر بالتعاون مع وحدة لم الشمل بمركز الفتوى الإلكترونية التابع للازهر الشريف، وذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وأكدت أمل عبدالمنعم مدير عام مكتب شكاوى المرأة، فى تصريح لها اليوم، أن الحملة استهدفت 1219 سيدة و129 رجلا بهدف تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة دينيا واجتماعيا، وتعريف بعض اساليب الحماية والوقاية الصحية والتى تؤدى لتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى تعزيز الوعى المجتمعى حول قضايا المرأة.

وأضافت أنه تم خلال فعاليات الحملة استعراض الدور الذى يقوم به مكتب شكاوى المرأة فى نشر ثقافة حماية المرأة، وتمكينها، والتعريف بحقوقها وواجباتها.

وأشارت إلى أن الحملة استمرت مدار 4 أيام بمحافظة الأقصر بـ27 مركز شباب وتضمنت عقد سلسلة من الندوات والجلسات، بالإضافة إلى ورش عمل حول مشروع تنمية الأسرة.