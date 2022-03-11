وأكدت أمل عبدالمنعم مدير عام مكتب شكاوى المرأة، فى تصريح لها اليوم، أن الحملة استهدفت 1219 سيدة و129 رجلا بهدف تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة دينيا واجتماعيا، وتعريف بعض اساليب الحماية والوقاية الصحية والتى تؤدى لتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى تعزيز الوعى المجتمعى حول قضايا المرأة.
وأضافت أنه تم خلال فعاليات الحملة استعراض الدور الذى يقوم به مكتب شكاوى المرأة فى نشر ثقافة حماية المرأة، وتمكينها، والتعريف بحقوقها وواجباتها.
وأشارت إلى أن الحملة استمرت مدار 4 أيام بمحافظة الأقصر بـ27 مركز شباب وتضمنت عقد سلسلة من الندوات والجلسات، بالإضافة إلى ورش عمل حول مشروع تنمية الأسرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «قومى المرأة» يطلق حملة توعوية عن تنظيم الأسرة بالأقصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.