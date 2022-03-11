جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت نهارا طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على جنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس شديد البرودة.





وبشأن الظواهر الجوية، يتوقع الخبراء أن يكون هناك غيوم جزئى على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، وسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30%) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة، وكذلك نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من ثلاثة إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وإرتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 17 08

الإسكندرية 16 10

وادى النطرون 17 09

طنطا 17 09

شبين الكوم 17 09

دمنهور 16 10

بلطيم 17 10

مطروح 16 10

السلوم 15 10

سيوة 18 07

بورسعيد 16 09

دمياط 16 09

الزقازيق 17 08

المنصورة 17 08

الاسماعيلية 18 09

السويس 17 09

العريش 15 08

رفح 15 07

رأس سدر 18 11

نخل 15 05

نويبع 20 14

طابا 19 13

كاترين 07 03

الطور 20 13

شرم الشيخ 21 13

الغردقة 21 12

مرسى علم 20 13

الفيوم 17 07

بنى سويف 17 08

المنيا 18 08

أسيوط 18 08

سوهاج 19 09

قنا 21 09

الأقصر 22 11

أسوان 23 12

إدفو 23 11

أبوسمبل 22 12

الوادى الجديد 23 13

شلاتين 23 13

ابو رماد 23 14

حلايب 25 14

رأس حدربة 23 15

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- الأرصاد تعلن الظواهر الجوية فى طقس الغد (بيان بالدرجات) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.