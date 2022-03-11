التكاتف الوطنى فى التعامل مع الأزمات.. موضوع خطبة الجمعة المقبل

جدة - نرمين السيد - وأكد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، فى تصريحات اليوم، أن من أهم سمات المجتمعات الراقية أن تكون مترابطة، متماسكة فى بنيانها، يشد بعضها بعضا، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه"، والمجتمع القوى هو ما يكون كالبنيان الواحد فى ترابطه وتعاونه، يقول النبى (صلى الله عليه وسلم): "مثل المؤمنين فى توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".

كما أكد الوزير أن الشدائد تظهر معادن الرجال، وتتطلب التراحم وليس الاستغلال، وأن من قلل هامش ربحه تخفيفا على الناس ولاسيما وقت الأزمات فهو له صدقة.

وأشار الوزير الأوقاف إلى أن المجتمع فى حاجة إلى التعاون والتكافل والتكامل، وقد عنى ديننا الحنيف أيما عناية بهذا الجانب الإنسانى، ففرض الزكاة، وحث على الصدقات، وشرع الوقف وشجع عليه، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: ‌"مثل ‌الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم"، ويقول الله (عز وجل): "من ذا الذى ‌يقرض ‌الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم"، ويقول سبحانه وتعالى: "لن تنالوا البر ‌حتى ‌تنفقوا ‌مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم".

وشدد الوزير على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.