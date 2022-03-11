24 مارس.. انطلاق ملتقى أسوان الصناعى الأول

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جدة - نرمين السيد - وأوضح محافظ أسوان فى تصريح اليوم أن هذا الملتقى يساهم فى إحداث تنمية صناعية حقيقية، ونهضة قومية وصناعية جديدة لرفع القدرات وتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الإقتصادية، وهو الذى يتوازى مع عرض الخريطة الإستثمارية الجديدة للمحافظة لتعظيم الإستفادة من المقومات المتنوعة التى تتفرد بها المحافظة فى تنفيذ مشروعات تعمل على إحداث نقلة نوعية فى مختلف المجالات.
وأوضحت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ أن ملتقى أسوان الصناعى الأول يهدف لعرض خطوط الإنتاج المختلفة من تعبئة وتغليف وتصنيع غذائى وصناعات هندسية ولوجستيات ومخلفات زراعية، وكذا عرض مستلزمات الورش والوحدات الصناعية، والتواصل مع الممولين والبنوك، بجانب تبادل الخبرات والتكنولوجيا، والتواصل مع مشترين ومصنعين محليين، وتنمية القدرات، وندوات علمية.
وأشار إلى أن العارضين بالملتقى يمثلون مصانع للتعبئة والتغليف ماكينات الصناعات الهندسية الخفيفة ومركبات التوزيع وماكينات الفرم للمخلفات الزراعية، وخطوط تجهيز التمور وشركات ومصانع إستخلاص الزيوت والنباتات العطرية والهيئات الحكومية والمنظمات الدولية والغرف التجارية والصناعية، فيما يمثل الزائرين للملتقى محافظات الصعيد من الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا، وكذا أصحاب المنشآت والمشروعات الصناعية والورض والمصانع ومحطات الفاكهة والخضروات، بالإضافة إلى المصنعون من القاهرة ممثلين عن الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية.
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