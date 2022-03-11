جامعة الجلالة تستضيف المؤتمر العلمى «السياحة والآثار» وتحديات التنمية

جدة - نرمين السيد - استضافت جامعة الجلالة، المؤتمر العلمى الثالث تحت عنوان "السياحة والآثار وتحديات التنمية فى ظل المتغيرات العالمية ما بعد التعافى"، وذلك بالتعاون مع كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة، فى الفترة من 8 - 10 مارس الجارى.





ويهدف المؤتمر إلى التوصل لتوصيات تدعم عودة قطاع السياحة لمساره الطبيعى بعد المعاناة فى ظل جائحة كورونا، بمشاركة عدد من خبراء السياحة، والآثار، والأكاديميين فى هذين المجالين.

ورحب أشرف محمد عبد الباسط، بالتعاون بين الجامعتين فى إقامة هذا المؤتمر الهام على أرض جامعة الجلالة، مؤكدًا على أهمية استغلال البحث العلمى؛ لتنشيط السياحة فى البحر الأحمر بعد التعافى من فيروس كورونا.

ومن جانبه، صرح محمد الشناوى أن مجال السياحة تأثر بشدة بجائحة كورونا فى جميع أنحاء العالم، مؤكدًا على أهميه تنظيم هذا المؤتمر الذى يناقش الأبحاث العلمية المقدمة؛ للوصول إلى كيفية مواجهة تحديات بعد التعافى.

وأضاف الشناوى أن استضافة جامعة الجلالة للمؤتمر جاء نتيجة لموقعها الاستراتيجى على البحر الأحمر؛ مما يجعلها مركزًا هامًا للسياحة الشاطئية، والعلاجية، وسياحة اليخوت، مشيرًا إلى دعم القطاع السياحى جاء بتوجيهات من القيادة السياسية وتنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة وفق وفق استراتيجية مصر 2030.

وناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات الهامة لتنشيط السياحة، منها: المواقع الأثرية والمتاحف فى ضوء الاكتشافات الأثرية الجديدة، دور المدن الجديدة فى تعزيز القطاع السياحى والفندقى فى مصر، دور أساليب التدريب الحديثة فى تحسين الخدمات الفندقية، أنماط التسويق السياحى والفندقى الحديثة بعد كوفيد-19، دور الإعلام فى الترويج السياحى، دور الاستثمار وريادة الأعمال فى الضيافة، تأثير التغيرات المُناخية على إعادة تشكيل الخريطة السياحية، دور القصور التاريخية فى تعزيز السياحة الثقافية فى مصر.

كما سلط المؤتمر الضوء على مدينة الجلالة كواحدة من أكبر مشروعات التنمية المصرية، والتى يتوقع الخبراء فى قطاع السياحة أن تصبح المدينة من أكثر المناطق جذبًا للسياحة الداخلية والخارجية.

وفى ختام فعاليات المؤتمر، تم التأكيد على ضرورة والاستفادة من كل التقنيات الحديثة لرفع المستوى فى مجال السياحة والفنادق، التنسيق فى ما بين نقابه المرشدين السياحيين ومنطقه آثار جنوب سيناء لعقد مجموعة من الندوات التثقيفية؛ لتوضيح المعلومات التاريخية والأثرية بشكل علمى موثق، تطبيق مصر استراتيجيات سياحية جديدة تعتمد على تنوع المنتج السياحى المصرى والترويج لمناطق جذب سياحية جديدة، تسليط الضوء على المبانى الديرية الأثرية لتنشيطها سياحيًا.