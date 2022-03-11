عاجل- الرئاسة تنشر صور أداء الرئيس السيسى صلاة الجمعة بمسجد المشير

جدة - نرمين السيد - ونشر المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، صورا من أداء صلاة الجمعة. وأم الصلاة الشيخ الدكتور سيد عبد البارى بعدما ألقى خطبة الجمعة بعنوان "القيمة والتضيحة فى سبيل الله.. ومنزلة الشهادة"، والتى قال خلالها "إن للأمة المصرية أيام لا تنسى وتاريخ لا يمحى واليوم نحتفل به ونحيه وهو (يوم الشهيد)"، مشيرا إلى الاحتفال بيوم الشهيد يعرف أجيالنا الجديدة أبطال الأمة الذين ضحوا بأنفسم فى سبيل وطنهم مصر.

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