وزيرة الهجرة تبحث إقامة معرض بكندا للترويج للاستثمار العقارى فى مصر

جدة - نرمين السيد - استقبلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، كريم بطرس، أحد مؤسسى شركة "طيبة سكيب" المصرية فى كندا المتخصصة فى تنظيم المعارض الدولية، إلى جانب وفد من كبار المطورين العقاريين فى مصر، لبحث اقامة معرض بـ"تورنتو" للترويج للاستثمار العقارى فى مصر.





وذكر بيان للوزارة أن السفيرة نبيلة مكرم وافقت على رعاية وزارة الهجرة للمعرض نظرا لأهمية تنظيم فعاليات محترفة لتصدير العقارات المصرية فى كندا بالتعاون مع وزارة الإسكان، من أجل الترويج للمدن الجديدة والمشروعات القومية التى أصبحت من أبرز ملامح الجمهورية الجديدة، وحتى يطلع المصريين فى الخارج -والمجتمعات الأجنبية التى يعيشون بها- على ما وصلت إليه مصر من تقدم وتنمية وازدهار فى وقت قياسى.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن هذا المعرض لابد أن يكون وسيلة هامة للاستفادة منه فى الترويج لمبادرات ومشروعات وطنية أخرى وعلى رأسها المشروع القومى العظيم "حياة كريمة" لتنمية وتطوير الريف المصرى والذى أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتة إلى أهمية مشاركة البنوك الوطنية فى مثل هذا المعرض لتسهيل عملية السداد أو التحويلات سواء فيما يتعلق بدعم مشروع "حياة كريمة" أو شراء عقارات فى مصر من خلال المعرض.

كما أضافت الوزيرة بأنها ستشارك فى افتتاح المعرض لأنه بمثابة فرصة للترويج لكل ما يجرى فى الدولة المصرية من إنجازات، كما أن الوزارة ستخصص جناحا لها داخل المعرض لعرض أعمالها ومبادراتها، فضلا عن فرصة التواصل مع أبناء الجالية المصرية فى كندا، مشيرة إلى أن المصريين فى الخارج هم الأداة الأكثر فاعلية فى الترويج للدولة.

وأعرب كريم بطرس عن امتنانه بمشاركة وزيرة الهجرة المقررة فى افتتاح المعرض، والمقرر إقامته على مساحة 8000 متر فى مركز المؤتمرات الدولية بمسيساجا فى مقاطعة أونتاريو بمدينة تورنتو الكندية خلال الفترة القادمة من 27 مايو وحتى 2 يونيو 2022.

وتابع: "إن لدينا توقعات كبرى بنجاح هذا المعرض وتحقيقه لأرباح مرتفعة"، مؤكدا ضرورة أن يبذل المصريون فى الخارج جهودا كبيرة من أجل مساندة ومؤازرة الدولة المصرية قائلا: "إن مصر فى القلب وواجبنا فى هذا التوقيت هو الترويج لكل الإنجازات التى تحدث بها والمعرض يعد انعكاسا لذلك".

ورحب وفد المطورين العقاريين بالمشاركة فى المعرض كأول وأكبر معرض تصدير عقارى يقام فى كندا، ولأول مرة يتم التعامل المباشر بين المطوريين العقاريين والمصريين فى كندا أو المستثمرين الكنديين الراغبين فى تملك عقار فى مصر سواء سكنى أو تجارى.