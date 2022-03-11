/684801/بهاء-أبو-شقة-للهيئة-الوفدية-ادلوا-بأصواتكم-بأمانة

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، المرشح على رئاسة حزب الوفد ووكيل مجلس الشيوخ، أن انتخابات رئاسة حزب الوفد تجرى بشفافية كاملة تحت إشراف قضائي كامل.

دوت الخليج

وأوضح أبو شقة أن حزب الوفد يمثل ديمقراطية حقيقية من خلال احترام الرأي والرأي الآخر، مشيرا إلى أنه لم يدخل الحزب منذ إعلان اللجنة المشرفة على الانتخابات للمرشحين تأكيدًا للشفافية والنزاهة والحياد.

ولفت أبو شقة إلى أن إرادة الوفديين هي الصخرة الصلبة التي لا تستطيع أي مطرقة أن تخترقها، ولن تستطيع أي فوضى التأثير عليها، موجها للهيئة الوفدية: "ادلوا بأصواتكم بأمانة".

بهاء أبو شقة للهيئة الوفدية: ادلوا بأصواتكم بأمانة

وقال أبو شقة إن الوفد يمثل المعارضة الوطنية الشريفة، وإنه يساند الدولة في مشروعها الوطني لبناء دولة ديمقراطية حديثة، ويستمر في حماية الحزب.

وبدأ التصويت في انتخابات رئاسة الوفد 2022، في الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، في المقر الرئيسي لحزب الوفد في الدقي بالجيزة، تحت إشراف قضائي كامل، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتستمر حتى الخامسة مساءً.

ويتنافس على منصب رئاسة حزب الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، والدكتور عبد السند يمامة عضو الهيئة العليا للحزب ورئيس معهد الدراسات السياسية في الحزب.