/684799/صحة-المنوفية-تعلن-فحص-1000-مواطن-بقوافل-حياة-كريمة

نفذت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، قافلة علاجية مجانية بقرية كفر الشبع بمركز الشهداء،وقد إشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية، وذلك ضمن فاعليات مبادرة حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بمستوى الريف المصري.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أن القافلة تمكنت من فحص 1084 مواطن من أهالي القرية، لافتاً إلى أنه تم صرف العلاج اللازم لكافة الحالات التى تم فحصها بالمجان، مشيراً إلى أنه تم إجراء الفحوصات المعملية 190 مريض، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد 20 حالة، فضلاص عن عمل الأشعة اللازمة لعدد 21 مواطن، وتحويل 5 حالات للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات نوعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين وغيرها.

مبادرة حياة كريمة بالمنوفية

من جانبه قدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية و جميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة المنوفية . يأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية علي الوصول بالخدمات الطبية للقري النائية والفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً علي مستوى الدولة وتعظيم شأن الخدمات المقدمة للمواطنين مما يساهم في تطوير المنظومة الصحية وخاصة بنطاق محافظة المنوفية .

صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بأنه تم تحرير 1314 محضر تبوير للأراضى الزراعية بإجمالي مساحة 233 فدان بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك خلال الفترة من 19 فبراير الماضى وحتى الآن ، لافتا إلى أنه خلال اسبوع تم إعادة زراعة 30 حالة تم تبويرها بمساحة 4 فدان وإعادتها إلى طبيعتها الزراعية.

وأضاف محافظ المنوفية إلى أنه تم تنفيذ إزالة فورية لـ 93 حالة تعدى على مساحة إجمالية 3 فدان في الفترة من 5 وحتى 10 من مارس الحالى، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق الكامل مع كافة جهات الولاية للأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.

رفع 31 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بالمنوفية

وأوضح “أبو ليمون” إلى أنه تم إزالة فورية في المهد لـ 31 حالة تعدى بمركز ومدينة شبين الكوم، فضلاً عن 14 حالة بقويسنا إلى جانب 15حالة تعدى أخرى بمركز الشهداء، مشدداً بتكثيف المرور الميداني والدوري على كافة الأحواض بنطاق المحافظة لاكتشاف أية حالة تعدى فى المهد والتعامل الفوري معها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكدًا أنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظًا على حقوق ومقدرات الأجيال القادمة.