/684798/مسلسلات-شهر-رمضان-2022-الغموض-يسيطر-على-البوستر-الدعائي-فاتن-أمل-حربي

طرحت شركة العدل جروب، المنتجة لمسلسل «فاتن أمل حربي»، والمقرر عرضه ضمن الماراثون الرمضاني 2021، البوستر الدعائي للعمل، والذي سيطر عليه حالة من الغموض في تعبيرات أبطال العمل.

دوت الخليج يرصد تفاصيل البوستر الدعائي لمسلسل فاتن أمل حربي

واقتصر البوستر الدعائي لمسلسل «فاتن أمل حربي» على الابطال الرئيسين للعمل وهما الفنانة نيللي كريم، والفنان شريف سلامة، فضلا عن الفتاتين الذين من المقرر أن يجسدان دور أبناء نيللي كريم خلال أحداث المسلسل.

تفاصيل مسلسل فاتن أمل حربي

مسلسل «فاتن أمل حربي» من تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج جمال العدل، ومن إخراج جمال العدل، ويشارك في بطولة العمل نيللي كريم عدد من الأبطال منهم وشريف سلامة، وجيلان علاء، ومحمد التاجي، وهالة صدقي، ومحمد الشرنوبي، فادية عبدالغني، وغيرهم من الفنانين.

وتظهر نيللي كريم «بطلة العمل»، فيه بدور أنها أم لطفلتين، وتتوجه لمحكمة الأسرة بعد خلافاتها مع زوجها، وهو أول عمل درامي يناقش قضايا الأسرة في المحاكم.

نيللي كريم في مسلسل الجسر

هذا وتجسد نيلي كريم البطلة الشريرة، زعيمة مستعمرة مسيطرة على المنطقة الموجودة فيها، وتدخل في سراعات مع عمرو سعد، وذلك ضمن أحداث مسلسل الجسر الذي من المقرر عرضه على منصة شاهد الالكترونية خلال الفترة القليلة المقبلة، وسيشهد نجاح بالغ خلال فترة عرضه.

ويعد دور نيللي كريم في العمل جديد ومختلف، فهو خليط بين الأكشن والشر، ولكن هذا ليس غريبًا عن نيللي التي عودت الجمهور على المفاجأت الدائمة والتغيير في الأدوار بشكل قوي.

نيللي كريم تتألق في الأعمال الدرامية

الجدير بالذكر أنه تألقت نيللي كريم في عدد من الأعمال الدرامية بدأتها بمسلسل بنت أسمها ذات الذي قدمته عام 2013، من إخراج كاملة أبو ذكري، وتوالت نجحاتها وتألقها خاصة في الدرامة الرمضانية، وكان آخر مسلسل ضد الكسر في رمضان 2021، للمخرج إحمد خالد.

قدمت نيللي كريم أيضا أدوارًا صادمة للجمهور، من ضمنهم "سكر" في مسلسل بـ100 وش للمخرجة كاملة أبو ذكري، الذي نجح بشكل واسع في رمضان 2020؛ بسبب ما فيه من كوميديا لم يتوقعها الجمهور من نيللي.