/684796/مقتل-شاب-علي-يد-شقيقة-في-مشاجرة-ببني-سويف

أقدم شاب على التخلص من شقيقة فى مشاجرة نشبت بينهما، داخل منزلهم بمركز سمسطا جنوب غربي بني سويف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة. تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد وقوع مشاجرة بين شقيقين داخل إحدى قرى مركز سمسطا جنوب غرب محافظة بنى سويف ما أسفر عن وقوع قتيل.

وعلى الفور تحركت قوة أمنية نحو موقع البلاغ برفقة رجال الاسعاف، واستقبل مستشفى سمسطا المركزى "ن.إ.ا"، 33 عامًا، جثة هامدة، متأثرا بإصابته، بضربه بأله حاده علي رأسه، دلت التحريات الأولية إلى نشوب مشاجرة بين المجني عليه ووالده، فتدخل شقيق المجنى عليه وضربه بآلة حادة على الرأس وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

سيارات الخدمة الوطنية تجوب شوارع بنى سويف لمواجهة ارتفاع الأسعار

كشفت محافظة بني سويف، عن قيام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للصناعات الغذائية بالدفع بـ 7 سيارات بيع السلع المتنقلة حمولة 5 طن للسيارة والتي تحتوي على سلع غذائية، وبقوليات ولحوم ودواجن مجمدة فضلا عن وجود 4 منافذ ثابتة تابعة للجهاز ( بجوار محطة القطار بمدينة بني سويف، وتزمنت الشرقية، وشريف باشا ، وبدهل بسمسطا ، وذلك لتغطية كافة مراكز ومدن المحافظة من خلال التنسيق الكامل بين الجهاز والوحدات المحلية وبدأ بيع تلك السلع للمواطنين وسط إقبال كبير وترحيب من المواطنين .

يأتي ذلك في إطار الخطة التي وجه بها المحافظ الدكتورمحمد هاني غنيم بمواصلة الأجهزة التنفيذية المعنية التنسيق مع مؤسسات الدولة، لتوفير مزيد من المنافذ الثابتة والمتحركة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية وبأسعار مناسبة، وذلك بجانب الترتيبات الجارية بالتنسيق مع الغرفة التجارية والتموين للتوسع في إقامة منافذ البيع لتصل إلى كل القرى ، على أن تكون الأولوية للقرى الأكثر احتياجا.

و تنفذ المحافظة خطة شاملة لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور احتكار السلع والمغالاة في الأسعار ، بجانب استعدادات المحافظة لشهر رمضان المبارك من خلال التوسع في إقامة المعارض والشوادر لبيع السلع واللحوم بأسعار مناسبة ولضبط أسعار السوق ومع الاستغلال من قبل التجار.