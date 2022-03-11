بالحجاب وأجواء عائلية.. صور جديدة لـ حلا شيحة برفقة أطفالها

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شاركت الفنانة حلا شيحة متابعيها وجمهورها بنشرها صورة جديدة لها فاجئت بها الجمهور على السوشيال ميديا بعد غياب استمر لأيام وعدم تفاعلها عبر صفحتها.

دوت الخليج يكشف أحد ظهور للفنانة حلا شيحة

حلا شيحة وأبنائها

ظهرت الفنانة حلا شيحة في الصور التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وهي برفقة أطفالها في أحد النوادي الرياضية.

وعلقت على الصور التي شاركت بها متابعيها وجمهورها قائلة: "من أجمل الأوقات اللي بحس فيها بسعادة مع الولاد ربنا يحفظ ولادنا كلنا يا رب.. الحمد لله دايماً".

حلا شيحة بالحجاب

وتفاعل معها الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات التي جاءت سعيدة بعودتها للتفاعل على السوشيال ميديا وتشيد بظهورها بالحجاب.

وفي سياق آخر، كانت احتفلت الفنانة حلا شيحة قبل أيام بمناسبة يوم المرأة العالمي، وكتبت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي: "حاسة إني حابة أشارك جمهوري الغالي بمعني حسيته.. قد إيه دور المرأة في أسرتها ومجتمعها مهم ومؤثر خصوصا مع أولادها قبل أي حاجة تانية".

أعمال حلا شيحة

وأضافت حلا شيحة في احتفالها بيوم المرأة العالمي قائلة: "حابة أوجه رسالة لكل أم.. كوني فخورة إنك أُم وإنك قادرة، إنك تحققي المستحيل مهما كانت ظروف الحياة، خليكي دايماً متفائلة وقوية مهما حصل.. الأمومة أغلى من أي حاجة.. ولادنا محتاجنا في حياتهم بالحب والحنان والاحتواء في زمن بقي أصعب من اللي قبله".

واستكملت كلامها: "اعملي حاجة بتحبيها وحبي نفسك أولا، وربي أولادك على الأخلاق والقيم الجميلة مهما اتريقوا أو قالوا أو عملوا العكس".

يشار أن الفنانة حلا شيحة بدأت خلال الأشهر الماضية في الظهور مرتدية الحجاب بعد زواجها من الداعية معز مسعود، وذلك عقب أزمتها الخاصة بفيلم مش أنا الذي جمعها بالفنان تامر حسني العام الماضي.

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وكان آخر أعمال حلا شيحة مشاركتها في بطولة فيلم "مش أنا" مع الفنان تامر حسني ويعد الفيلم أول بطولة سينمائية لها عقب عودتها من الاعتزال، ويشاركهما في البطولة كلا من ماجد الكدواني، إياد نصار، وشيرين، محمد عبدالرحمن، سوسن بدر، حجاج عبدالعظيم، وآخرين والفيلم كان من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.